Los 3 finalistas al premio al Entrenador del Año de la temporada 2025/26

La NBA ha revelado a los finalistas para el Entrenador del Año, un premio que esta temporada promete una de las votaciones más cerradas de la historia. Tras una fase regular apasiona, estos son los estrategas que lograron llevar el potencial de sus plantillas al siguiente nivel.

J.B. Bickerstaff ha terminado una temporada de ensueño, llevando a Detroit a conseguir el primer lugar del Este y el segundo mejor récord de la NBA, algo que hasta hace poco parecía imposible que sucediera.

Mitch Johnson ha llevado a San Antonio hasta su máximo potencial, mientras que Joe Mazzulla ha mantenido a Boston en el élite de la liga. Estos tres hombres fueron clave para sus equipos desde su pizarra de anotación.

A continuación, repasamos los argumentos que tienen cada uno de ellos para ganar el premio.

1. J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)

Las reconstrucciones siempre tardan en consolidarse, pero en el caso de J.B. Bickerstaff con los Detroit Pistons el proceso duró muy poco. El entrenador potenció al equipo para terminar en lo más alto del Este, con una campaña de 60 victorias. Cade Cunningham, la principal estrella del equipo, estuvo fuera por varios períodos, por un problema pulmonar. Sin embargo, el estratega hizo magia para que el equipo no se viera afectado. Ausar Thompson y Jalen Duren fueron clave en el esquema de Detroit.

2. Joe Mazzulla (Boston Celtics)

Muchos pensaban que los Boston Celtics no iban a ser candidatos en esta temporada, por el hecho de no contar en casi toda la ronda regular con su máxima figura, Jayson Tatum. Sin embargo, el entrenador Joe Mazzulla fue clave en encontrar el esquema para que no se notara la ausencia del alero. Mazzulla llevó a Boston a un récord de 56-26, clasificando como segundo sembrado del Este. Neemias Queta, Payton Pritchard y Jordan Walsh fueron fundamentales, sustituyendo a Tatum.

3. Mitch Johnson (San Antonio Spurs)

Gregg Popovich dejó a los San Antonio Spurs en buenas manos con Mitch Johnson, quien potenció al equipo. Los Spurs terminaron con el segundo mejor récord de la Conferencia Oeste (57-25), lograron quedar por encima de los Denver Nuggets y compitieron todo el año con los actuales campeones, el Oklahoma City Thunder. Victor Wembanyama demostró que es un líder con el equipo dirigido por Johnson.

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