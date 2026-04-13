5 récords que logró Victor Wembanyama con los Spurs en la temporada 2025/26

Victor Wembanyama se ganó el apodo de "Alien" por la capacidad que tiene para destacar en diversos aspectos del juego. La temporada que acaba de terminar para la estrella de los San Antonio Spurs es digna de enmarcar.

El pívot francés es candidato al MVP de la temporada y al Jugador Defensivo del Año. Aunque Shai Gilgeous-Alexander cuenta con más probabilidades de ganar el Jugador Más Valioso, la temporada del europeo es una de las más importantes para un jugador de la franquicia.

Esta temporada ha sido de consagración absoluta para Wembanyama, que ha llegado a codearse con las principales estrellas de la liga por primera vez en su carrera. Promedió 25.0 puntos, con 11.5 rebotes y 3.1 tapones por juego.

Su efectividad aumentó en comparación con la temporada anterior, con un 51.2% en tiros de campo y un 34.9% en triples. Esos números le llevaron a destacarse con varios récords en la temporada, que vale la pena repasar.

1. El primer "300-200-100" en una temporada

Uno de los aspectos más llamativos del francés, es su capacidad para brillar en varios apartados estadísticos. Terminó la temporada como el primer jugador en la historia en conseguir al menos 300 tapones, 200 triples y 100 robos. Lo más probable es que termine con el premio al Jugador Defensivo del Año y ese sería un galardón que lo catapultaría al estrellato aún más en la NBA. Cabe destacar que esta es apenas la tercera temporada en la liga.

2. Mayor racha de partidos con +5 tapones y +2 triples

El dos veces All Star ha conseguido cambiar un poco el panorama de juego de la liga, con una eficiencia estupenda entre ofensiva y defensa. El espigado francés consiguió una racha de 8 partidos consecutivos registrando al menos 5 tapones y anotando 2 o más triples, superando cualquier registro previo. Siendo un jugador de apenas 22 años de edad, el futuro del jugador en la liga es promisorio.

3. El jugador más joven con múltiples "5x5"

El francés volvió a meterse en los libros de récords, logrando su tercer partido de "5x5" (al menos 5 puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones). Esta estadística es dominada históricamente por Hakeem Olajuwon, estrella de los Houston Rockets y miembro del Salón de la Fama, quien ha sido un jugador referencia para los pívots en la liga. Los Spurs esperan contar con un aporte similar de Wembanyama en los playoffs.

4. Récord histórico de triples para un jugador de más de 2.20 metros

Wembanyama es uno de los lanzadores de triples más altos en la historia de la NBA con 2.24 metros. Logró un récord en este sentido en la temporada, con 122 triples. El francés ha aumentado su rango de disparo y eso lo convierte en un jugador muy complicado de marcar, ya que maneja bien el balón, juega de espaldas al aro y además sale para tomar disparos desde la larga distancia.

5. Primer jugador con un partido de 40 puntos, 20 rebotes y 10 bloqueos

Hace solo unas semanas, Victor Wembanyama grabó su nombre en los libros de récords con una exhibición inédita ante los Nuggets: registró 40 puntos, 20 rebotes y 10 bloqueos. Se trata del primer triple-doble de este tipo con esas estadísticas exactas desde que la NBA empezó a contabilizar los tapones en 1973.

Más contenio de Victor Wembanyama