Los 3 finalistas al premio Jugador Clutch del Año de la temporada 2025/26

La NBA continúa reconociendo a sus figuras más determinantes, motivo por el que uno de los galardones que ha ganado relevancia en los últimos años es el de Jugador Clutch del Año.

Vale acotar que este premio va destinado al basquetbolista más decisivo en los momentos finales de los partidos cerrados durante la ronda regular. De hecho, para la recién culminada 2025/2026, la liga ya dio a conocer a los tres finalistas, destacando nombres de peso, todos de la Conferencia Oeste, quienes marcaron diferencias en situaciones de alta presión.

El galardón en cuestión evalúa el rendimiento en los últimos cinco minutos de juego con diferencia de cinco puntos o menos; escenario en el cual la toma de decisiones y la ejecución influyen de manera intangible. A continuación, se mencionarán a los talentos que integran la terna decisiva para ser condecorados.

3. Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves

Es cierto que los T-Wolves "decepcionaron" al culminar sextos en el Oeste (40-33), luego de dos ejercicios en los que alcanzaron las Finales de Conferencia. Sin embargo, la joven luminaria ratificó por qué es una de las nuevas caras de la National Basketball Association.



Ant-Man coleccionó 28.8 puntos en 61 desafíos, quedándose a cuatro apariciones de calificar para el Más Valioso, aunado a un buen 48.9% de campo y un notable 39.9% desde el perímetro. A eso hay que sumar que conducía el balón y definía en los tramos cumbres del grueso de los encuentros de un elenco de Minneapolis que batalla ahora mismo en los playoffs.

2. Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder

Al base canadiense no le bastó con conseguir su primer MVP en la 2024/2025, pues no bajó el pie del acelerador en este curso, tanto que volvió a guiar a OKC al mejor récord de la NBA (64-18), sin importar la ausencia de figuras clave a lo largo de la zafra como el escolta All Star, Jalen Williams.



SGA resultó segundo en media de puntos (31.1) y en PER (30.8) a lo largo de la regular, siendo primero en win shares (15.2) y dejando superlativos 87.9% en libres, 55.3% de campo y 38.9% en triples, al tiempo de concluir en el top 3 en anotaciones en situaciones "clutch", así que también puede adjudicarse la distinción.

1. Jamal Murray | Denver Nuggets

El gran escudero de Nikola Jokic en los Nuggets por fin tuvo la mejor campaña de su carrera, misma que lo empujó a su primer All-Star, previo a dejar topes personales en unidades (25.4), libres (88.7%), lanzamientos de cancha (48.3% y triples (43.5%), además de ayudar a su franquicia a quedar tercera en el Oeste (54-28).



De igual forma, el canadiense compartió responsabilidad en ataque junto al Joker en los momentos de apremio de los partidos, tal y como viene haciendo en buena parte de este lustro en los playoffs. Sin dudas, es fuerte candidato a reemplazar a Jalen Brunson como Jugador Clutch.

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