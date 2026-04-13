Termina la temporada regular de la NBA de 2026: ¿Quién ganará el MVP?

Luego de una larga travesía de 82 partidos por equipo, la ronda regular de la NBA 2025/2026 ha llegado a su fin y, como cada año, el debate por el MVP vuelve a encenderse.

Es que lo que hace apenas un mes parecía una carrera abierta con múltiples candidatos, hoy se ha reducido a un duelo de gigantes, que rememorará la batalla mediática, y a nivel de votos, por el prestigioso galardón individual, tal y como ocurrió en el ejercicio anterior.

No en vano, hasta seis jugadores tenían argumentos sólidos, semanas atrás, para quedarse con el citado Más Valioso: Victor Wembanyama; Luka Doncic; Cade Cunningham y Jaylen Brown, aunado a, por supuesto, Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic, dado que protagonizaban temporadas superlativas.

Sin embargo, distintas circunstancias dejaron fuera de la pugna a Cunningham y Brown. En efecto, pese a liderar a los Detroit Pistons al mejor récord del Este, el joven armador quedó inelegible ya que un colapso pulmonar lo marginó de la actividad con 64 desafíos disputados, quedando apenas a uno del mínimo exigido por la NBA para calificar a los premios (65). En tanto, la vuelta a los Boston Celtics de Jayson Tatum, quien se perdió casi todo el curso por estarse recuperando de su operación del tendón de Aquiles, redujo el protagonismo ofensivo de Brown, al margen de su enorme trabajo como guía de una popular escuadra verde que concluyó segunda en el Este.

¿Por qué Wembanyama y Doncic quedaron inelegibles para el MVP de la 2025/2026?

Por otro lado, los San Antonio Spurs no quisieron arriesgar a su joven jugador franquicia, Wemby, y lo sacaron de acción en 2 de sus últimos 3 juegos, por lo que también se quedó en 64 apariciones, así que no será elegible para el MVP.

Situación idéntica, aunque por distinto motivo, a la de un Luka quien, con 64 participaciones, ya no puede recibir votos al Más Valioso a raíz de su mediática lesión del tendón de la corva en la pierna izquierda, sufrida el pasado 2 de abril cuando coleccionada argumentos, incluyendo el liderato de puntos que terminó ostentando, camino a su primer galardón de ese calibre en la regular.

¿Quiénes son los candidatos finales al MVP de la NBA en la temporada 2025/2026?

De ese modo, con Wembanyama y Doncic también fuera de carrera, Shai y Jokic vuelven a quedar como los grandes aspirantes a llevarse el MVP, en lo que debe ser una lucha cerrada a nivel de votos, igual que el año pasado.

El base canadiense fue segundo en la categoría de puntos (33.1), agregando 4.3 rebotes y 6.6 asistencias, pero lideró la liga en win shares, métrica avanzada que mide la influencia global de un jugador en las victorias de su equipo, mientras que terminó segundo en PER, el rating de eficiencia en ambos lados de la cancha.

A su vez, el Joker completó otro curso histórico al ser el segundo basquetbolista en la historia de la NBA con dos campañas corridas promediando triple-doble (más de 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias por partido), gracias a sus 27.7 unidades, 12.9 tableros y 10.7 pases de anotación, aunado a convertirse en el primer humano que termina una ronda regular liderando en simultáneo los rubros de rebotes y asistencias.

Por si fuera poco, el serbio comandó la competición en PER (el citado rating de eficiencia) y resultó segundo, tras el propio Gilgeous-Alexander, en win shares, en otras muestras de que ha redefinido el concepto del centro moderno.

¿Quién debe ganar el MVP de la NBA en la temporada 2025/2026?

Eso sí, el hecho de que OKC haya finalizado una vez más con el mejor récord de la liga (64-18), y sin la presencia de su segunda gran estrella, Jalen Williams, en 49 desafíos por diversas lesiones, le da una ventaja, quizás definitiva, a SGA sobre Jokic, para repetir como MVP.

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