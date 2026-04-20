Los 3 finalistas al premio Jugador de Mayor Progreso del Año de la temporada 2025/26

La NBA mantiene su tradición de reconocer la evolución individual de sus talentos, motivo por el cual el premio Jugador de Mayor Progreso del Año vuelve a aparecer en escena, una vez concluida la ronda regular 2025/2026.

De hecho, la prestigiosa liga ya confirmó a los finalistas para este galardón, el cual distingue a aquellos basquetbolistas que han dado un salto significativo en su rendimiento respecto a años anteriores. Sin necesidad de revelar nombres, la selección incluye perfiles que han pasado de ser piezas secundarias a protagonistas, así como jóvenes que han consolidado su impacto dentro de sus respectivos clubes y en ambos costados de la duela.

El premio en cuestión no sólo toma en cuenta estadísticas, también el rol en su franquicia, la influencia en resultados y la consistencia durante toda la temporada. En ese sentido, la terna decisiva de candidatos representa distintos caminos de desarrollo: desde quienes aprovecharon mayores minutos hasta aquellos que mejoraron aspectos clave de sus juegos.

En consecuencia, se mencionarán a los tres finalistas a un premio Jugador de Mayor Progreso que suele anticipar a las futuras estrellas de la elitista competición estadounidense.

3. Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks

Los Minnesota Timberwolves no imaginaron haber errado de semejante forma al cambiar al primo de Shai Gilgeous-Alexander el pasado verano a los Hawks, por dinero y dos futuras segundas rondas del draft. Los cierto del caso es que el versátil escolta ha pasado de promediar 9.4 puntos con 78.0% en libres, 43.8% de campo y 38.1% en triples, a notables 20.8 con 90.2%, 45.9% y 39.9%, manteniendo su característica férrea defensa perimetral. Sin dudas, el canadiense es parte esencial de ese enorme talento existente en el roster de Atlanta.

2. Jalen Duren | Detroit Pistons

Si los Pistons consiguieron sorpresivamente la primera siembra del Este para estos playoffs, fue por Cade Cunningham y, también por el centro de 22 años, cuyo potencial exhibido en sus primeras tres zafras en la competición ha quedado de manifiesto en la 2025/2026, cortesía de 19.5 unidades de media, 10.5 rebotes y gran 65.0% en lanzamientos de cancha. Por si fuera poco, la decimotercera escogencia global del draft de 2022 resultó premiado con su debut en el All-Star, en un anticipo de las venideras convocatorias que debería recibir en el futuro.

1. Deni Avdija | Portland Trail Blazers

Aunque su lenguaje corporal en el tabloncillo y técnica hacen creer que se trata de un veterano, el israelí apenas tiene 25 años; por ende, es factible que se convierta en la cara de los Blazers al menos hasta que finalice su contrato, en 2028. De ese modo, el ex alero de Washington Wizards pasó de 16.9 puntos, 7.3 rebotes y 3.9 asistencias en la 2024/2025 a 24.2, 7.0 y 6.7 en una 2025/2026 en la que también participó en su primer clásico de luminarias y guio a Portland, contra todo pronóstico, a la postemporada; argumentos que invitan a pensar que es el máximo favorito a llevarse el Jugador de Mayor Progreso.

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