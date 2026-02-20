3 jugadores que los Knicks sacrificarán para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Pese a permanecer en Milwaukee Bucks tras el pasado "deadline" de la NBA, es una realidad que Giannis Antetokounmpo será puesto en el mercado nuevamente en verano, así que habrán escuadras dispuestas a quedarse con los servicios del astro griego; entre ellas, New York Knicks.

Es que el elenco que hace vida en el famoso Madison Square Garden posee el talento en su nómina y el músculo económico para completar una operación en la que reciba a todo un doble MVP de la prestigiosa liga, y quien ha admitido que le gustaría, de ser cambiado, aterrizar en una plaza potente y comercial.

Claro está, si los Knickerbocker pretenden adquirir a Giannis una vez finalice la actual campaña, deberán ofrecer un jugoso paquete de retorno a los Bucks, quienes seguramente pensarán en serio materializar la operación, pues de no hacerlo corren el riesgo de perder a su MVP de las Finales de 2021 en el verano del 2027.

En definitiva, la divisa de la Gran Ciudad tiene varios activos que pueden entrar en la oferta a Milwaukee, acompañados de al menos dos futuras primeras rondas del Draft de la NBA.

3. OG Anunoby

Dentro del enorme valor de la plantilla neoyorquina destacan varios elementos, incluyendo el versátil alero británico, una garantía en ambos costados de la cancha, al margen de resaltar especialmente por su capacidad para defender hasta tres posiciones distintas.



El ex Toronto Raptors posee contrato hasta 2029, aunque con un alto salario promedio de 45.3 millones de dólares, que serían enviados al Fiserv Forum junto con otro jugador de alto nivel y dos próximos picks de primera vuelta, en vías de que en el Garden reciban a Antetokounmpo.

2. Mikal Bridges

Mikal Bridges sería una pieza que gustaría en Milwaukee como parte del retorno desde New York por Giannis Antetokounmpo | Rick Osentoski-Imagn Images

Puede que a los Knicks les interesa hasta más conseguir al tirador de 29 años, quien también marca diferencias protegiendo el perímetro y es una pieza sumamente versátil en ataque, aunado a que su contrato culmina en 2030 y su sueldo medio es inferior (37.4 millones de dólares) al de Anunoby.



De igual forma, la organización del estado de Wisconsin vería con muy buenos ojos a ambos aleros y a dos rondas iniciales del draft para materializar el traspaso por el Greek Freak.

1. Karl-Anthony Towns

A excepción del armador Jalen Brunson, para muchos, y con apenas cuatro temporadas en el club, el basquetbolista más determinante de los Knickerbocker en el siglo XXI, todos los activos del roster que entrena Mike Brown estarían en venta como moneda de cambio en lo que sería una transacción sumamente sonada, si es que Giannis recala en la Gran Manzana. En ese lote se sitúa KAT.



Efectivamente, el jerárquico centro dominicano no podría convivir en New York junto a Brunson y a la mencionada luminaria helena por un tema salarial, dado que devengará sobre los 57 millones de dólares en la 2026/2027 y $61.015.192 al siguiente ejercicio, por lo que su nombre aparecería en la oferta a los Bucks, agregando a Anunoby y a dos picks de la fase inicial del evento de novatos. Eso sí, el invitado a seis All-Star Game tendría que completar un sign and trade, ya que de lo contrario, goza de la libertad para romper su acuerdo laboral en 2027, un matiz del que Milwaukee es consciente y que le obligaría a no continuar con las negociaciones.