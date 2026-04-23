3 jugadores de Lakers que se verán afectados por el regreso de Austin Reaves

Los últimos reportes en la NBA indican que Austin Reaves podría estar regresando para el quinto encuentro ante los Houston Rockets. Los Lakers son optimistas de poder contar con el escolta, que no ha visto acción desde el 2 de abril, cuando se lesionó.

Después de un 2-0 en Los Angeles, la serie se traslada a Houston este viernes y el escolta seguirá de baja. Sin embargo, de acuerdo a un último reporte, el escolta podría regresar para el Juego 5, pero todo dependerá de si su equipo lo necesita.

Reaves se ha recuperado bien de su lesión en el oblicuo y está listo para ayudar. Si los Lakers ganan el Juego 3, quizás no lo van a forzar para el resto de la serie. Sin embargo, si la serie se iguala, Reaves entraría en escena para rescatar a su equipo.

Bajo este panorama, hay jugadores que verían afectados sus minutos si Reaves regresa. Hay un grupo que ha hecho un gran trabajo para tapar las ausencias del escolta y de Luka Doncic.

A continuación, analizamos tres jugadores que se verían afectados por el regreso de Reaves.

1. Luke Kennard

Kennard ha sido el sustituto de Reaves en la rotación de los Lakers y ha dejado grandes sensaciones. De hecho, es el máximo anotador del equipo en esta instancia de playoffs. Su tiro de media y larga distancia ha estado sumamente efectivo, pero con Reaves en cancha sus minutos bajarán. El escolta, que llegó a mitad de temporada proveniente de los Atlanta Hawks, se bajó con 27 puntos en el Juego 1, con un 5-5 en triples y 23 tantos en el segundo compromiso.

2. Marcus Smart

Fue uno de los principales protagonistas de la victoria en el Juego 2, no solo aportando en defensa sino también castigando a los Rockets desde el perímetro. Si Reaves vuelve, su cuota de minutos bajará. En el Juego 2, registró 25 puntos y 7 asistencias, asumiendo tareas de creación de juego, algo que no es habitual en él. Se ha caracterizado durante toda su carrera por ser un jugador defensivo. Sin embargo, ha mostrado un acertado tiro desde la larga distancia en estos playoffs.

3. Bronny James

Bronny James y LeBron se convirtieron en la primera pareja padre e hijo en jugar en un partido de postemporada de la NBA. El jugador de segundo año ha visto pocos minutos, con 4 en el primer partido y 3 en el segundo. Si Reaves está en cancha, seguramente saldrá de la rotación e, incluso, si está en la nómina, lo más probable es que no recibiría minutos. No ha podido anotar hasta ahora.

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