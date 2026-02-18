3 jugadores que los Lakers sacrificarán para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo finalmente permaneció en Milwaukee Bucks para lo que resta de campaña, noticia que probablemente beneficie a Los Angeles Lakers con miras al próximo verano.

Es que la franquicia de púrpura y oro carecía de los activos necesarios para competir con otros pretendientes que buscaban adquirir al Greek Freak en el pasado "deadline", un factor que podría variar una vez culmine la actual contienda.

En efecto, la gerencia que hace vida en el Crypto.com Arena cree que pudiera meterse en carrera por los servicios del doble MVP de la NBA, aunque para eso habrá que sacrificar algunas piezas que actualmente son preponderantes en los esquemas del entrenador en jefe JJ Redick.

En definitiva, se mencionarán tres jugadores que deberían salir de los Lakers en el receso entre temporadas a fin de que el alto ejecutivo Rob Pelinka intente obtener al ala-pívot griego, desde Milwaukee Bucks, y formar un tándem de dimensiones estratosféricas con Luka Doncic.

3. Dalton Knecht

Dalton Knecht ha perdido mucho protagonismo en los Lakers | Jeff Hanisch-Imagn Images

Es un hecho que la decimoséptima escogencia global del Draft de la NBA de 2024 ya no entra en los planes del coach Redick (promedia 4.9 minutos en este curso), así que es candidato serio a mudarse del Downtown LA para la 2026/2027.



DK sería una de las cartas que manejaría Pelinka para incluir en el paquete a enviar a Milwaukee en pro de obtener a Giannis (junto a una pieza de mayor peso y dos o tres futuras primeras rondas). El tirador de 24 años está bajo control laboral hasta 2028, convirtiéndose en un activo interesante, incluso para cualquier organización.

2. Austin Reaves

Es un hecho que el escolta de 27 años rechazará su opción de jugador por "apenas" 14.3 millones de dólares para la siguiente zafra, argumento que empujará a los Lakers a completar un sign and trade (al menos tres campañas por reglamento de la liga) y mandarlo a los Bucks (con Knecht y los citados picks) para concretar la operación de Antetokounmpo.



AR15 planea devengar al menos 30 millones por ejercicio, un sueldo que en Hollywood solamente se pueden permitir si no llega ninguna otra luminaria en verano y asumiendo que LeBron James se marche de la institución bien sea para mudarse de ciudad o colgar las zapatillas. Además, quien promedia 25.4 puntos, 5.0 rebotes y 6.0 asistencias sería demandado por el club de Wisconsin para soltar al heleno y reconstruir su futuro.

1. LeBron James

Es prácticamente imposible que Los Angeles disfrute de un Big Three integrado por Luka, LeBron y Giannis, así que el Rey encabeza las encuestas para dejar la afamada franquicia en julio, dado que no parece dispuesto a bajarse sustancialmente su salario (cobra 52.6 millones ahora mismo), al tiempo que podría seducirle representar por tercera ocasión al equipo de su tierra, Cleveland Cavaliers, sin descartar del todo la posibilidad de retirarse de la actividad.



De cualquier manera, son varias las razones que dan a pensar que la etapa de LBJ en el Crypto.com Arena estaría llegando a su fin, trayendo consigo el cambio oficial de guardia, a manos de un Doncic en el que están descifradas las esperanzas futuras del tradicional elenco.