3 jugadores que pueden firmar o adquirir los Lakers para sustituir a Rui Hachimura la próxima temporada

Rui Hachimura acaba su contrato con los Lakers una vez finalice la actual temporada de la NBA y, hasta ahora, no hay conversaciones avanzadas en torno a una posible renovación del pívot japonés de 28 años de edad.

Aunque ha sido un jugador efectivo y comprometido con la franquicia, existe la posibilidad de que busque mayor estabilidad y un contrato a largo plazo en el verano, como agente libre. Vive un buen momento en la postemporada y eso hará que genere interés de otros equipos.

Hachimura, quien está en la última campaña de su contrato de 3 años y $51 millones que firmó en 2023 con los Lakers, viene haciendo buenos partidos en los playoffs y es un puesto 4 que ha mejorado su tiro de media y larga distancia.

En la ronda regular, promedió 11.5, 3.3 rebotes y 0.8 asistencias, con un gran 44.3 % en disparos desde los tres puntos. De los 68 juegos que disputó, en 41 fue titular.

A continuación, repasamos tres jugadores que podrían llegar a los Lakers en el verano para ocupar el lugar del japonés.

1. Tobias Harris

Tobias Harris será agente libre después de finalizada la temporada con los Detroit Pistons. Su equipo, que fue el conjunto con mejor récord en el Este, está en una situación complicada, con la serie 2-3 en contra y este viernes visitan al Orlando Magic intentando forzar un séptimo encuentro. Harris es un veterano que se acopla al sistema de los Lakers. A sus 33 años de edad sigue vigente, es un anotador versátil y viene de otra buena campaña. Viene de promediar 13.3 puntos, con 5.1 rebotes y 2.5 asistencias, en 63 partidos (todos como titular) con Detroit.

2. Andrew Wiggins

El canadiense tiene una opción de jugador para la temporada 2026-2027, que quizás pueda ejercer para mantenerse con el Miami Heat. Sin embargo, si hay conversaciones previas con el veterano, podría salirse de su contrato para conseguir un acuerdo de dos campañas con los Lakers. El campeón de la NBA en 2022 con los Warriors fue titular en los 68 partidos que disputó con Miami, promediando 15.4 puntos, 4.8 rebotes y 2.7 asistencias. A sus 30 años de edad el reto de jugar con los Lakers puede ser un punto importante en su decisión.

3. John Collins

El pívot John Collins terminó su vinculo con la franquicia de los Clippers este año, después de cumplir un contrato de cinco temporadas que originalmente firmó con Atlanta, aunque también tuvo un paso por el Utah Jazz. Tiene una gran capacidad de finalización de cara al aro y eso se adapta de manera perfecta con Luka Doncic, para jugar al pick and roll con el jugador esloveno. Viene de promediar 13.6 puntos, con 5.3 rebotes y 1.0 asistencias con los Clippers.

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