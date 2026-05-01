3 jugadores de los Lakers que acaban contrato después de la temporada 2025/26

Los Lakers afrontan este viernes uno de los juegos más importantes de su historia reciente, visitando a los Houston Rockets con la serie 3-2 a su favor. La relevancia del juego radica en que el equipo de Los Angeles no quiere ser el primer equipo en la historia de la NBA en desperdiciar un 3-0 a favor en una serie de playoffs.

Para ello, los Rockets deben ganar este viernes en casa y luego derrotar a los Lakers en el Crypto.com Arena de Los Angeles el domingo, en un eventual juego decisivo. Las esperanzas radican en que Austin Reaves, quien volvió para el Juego 5, tenga mejores porcentajes de tiro para ayudar desde el perímetro a su equipo.

Lo que parece inevitable es que los Lakers tengan un equipo completamente distinto para la temporada que viene. Varios jugadores terminan su vínculo con la franquicia esta temporada, entre ellos LeBron James.

Reaves, Marcus Smart y Deandre Ayton tiene opciones de jugador en sus contratos para la temporada que viene. Sin embargo, en el cado de Reaves, es probable que se declare agente libre y busque un contrato máximo en el verano.

A continuación, repasamos a otros tres jugadores que terminan contrato con los Lakers esta temporada.

1. Rui Hachimura

JJ Redick seguramente extrañará la polivalencia que ofrece el japonés Hachimura, quien está en la última campaña de su contrato de 3 años y $51 millones que firmó en 2023 con los Lakers. Viene haciendo buenos partidos en los playoffs y es un puesto 4 que ha mejorado su tiro de media y larga distancia. En la ronda regular, promedió 11.5, 3.3 rebotes y 0.8 asistencias, con un gran 44.3 % en disparos desde los tres puntos. De los 68 juegos que disputó, en 41 fue titular.

2. Luke Kennard

Kennard se ha convertido en una de las grandes sorpresas en la rotación de los Lakers en esta temporada. Llegó a mitad de campaña, en el cambio que llevó a Gabe Vincent a los Atlanta Hawks. Vivió su mejor juego del año en el primer encuentro de la serie de primera ronda de playoffs ante los Rockets, con 27 puntos y 5-5 en triples. Su salario fue de $11,000,000 esta temporada, en el contrato que firmó con los Hawks. Se convertirá en agente libre y los Lakers podrían buscarlo para reforzar al equipo para la próxima temporada.

3. Jaxson Hayes

Quizás el tiempo de Jaxson Hayes en los Lakers se agotó. Pasó de ser el centro titular en temporadas anteriores a ser relegado como sustituto de Deandre Ayton en esta campaña. Su juego se ha estancado y no parece ser la opción que busquen los Lakers para el puesto de pívot suplente. Dejó promedio de 7.5 puntos y 4.1 rebotes en temporada regular. La inconsistencia le ha pasado factura.

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