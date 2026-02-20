3 jugadores que los Timberwolves sacrificarán para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo dejó muy claro en el Juego de Estrellas de la NBA que quiere seguir con los Milwaukee Bucks, pero todo parece indicar que la organización necesitará cambiar a su estrella en el verano para llevar a cabo una reconstrucción de la franquicia.

Bajo el esquema actual, los Bucks no pueden competir solo con el griego. No tienen selecciones importantes del Draft en las próximas ediciones y eso limita un poco la posibilidad de mantener contento al dos veces MVP.

Antetokounmpo fue vinculado con varios equipos antes de la fecha límite de cambios y la decisión de la franquicia era cambiarlo. Sin embargo, no llegó ninguna oferta que les convenciera y dada la situación del equipo en la presente campaña, prefirieron guardarlo para el mercado de temporada muerta.

"Los Timberwolves no tienen selecciones del draft ni jugadores jóvenes; tendrían que centrarse en jugadores veteranos, pero eso es algo que también deberíamos tener en cuenta", dijo el analista de ESPN, Brian Windhorst, en días recientes.

Los Minnesota Timberwolves fueron uno de los equipos que más se interesó por el griego. Son un equipo con talento jóven y eso puede seducir a Milwaukee. A continuación, tres jugadores que tendrían que sacrificar en el paquete de cambio por Antetokounmpo.

1. Jaden McDaniels

El jugador de 25 años de edad ya ha demostrado que tiene una capacidad anotadora envidiable. Es parte del futuro de los Timberwolves, pero el equipo estaría dispuesto a entregarlo para conseguir a un jugador que ha sido dos veces MVP. McDaniels está en su sexto año en la liga, con promedios de 15.0 puntos por partido, 2.9 asistencias y 4.3 rebotes. Tiene un porcentaje de acierto desde los tres puntos de 45 %, con 3.4 triples acertados por partido. Es un jugador con un futuro enorme y en los Bucks necesitan un talento con proyección.

2. Naz Reid

Naz Reid, de 26 años de edad, también tendría que estar en el paquete de cambios por Antetokounmpo. Su capacidad para rebotear y su afinado disparo desde la larga distancia lo convierten en un jugador ideal para sumarlo a la rotación de los Bucks. Tiene siete temporadas en la liga, con un promedio de 14.2 puntos, 6.4 rebotes, 2.5 asistencias y un 38 % en triples en esta temporada. Ha jugado toda su carrera con Minnesota y un cambio de aires le podría venir bien.

3. Terrence Shannon Jr.

Otro de los talentos jóvenes que tienen los Bucks, es el de Terrence Shannon, Jr., un prometedor base que está en su segunda campaña en la NBA, con promedios de 4.5 puntos, 0.6 asistencias y 1.3 rebotes. Es un jugador en pleno desarrollo, que todavía tiene que mejorar varios aspectos de su juego, pero en Milwaukee puede encontrar los minutos de juego que tanto necesita para acoplarse más a la liga.

