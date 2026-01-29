La oferta que planean enviar los Warriors a los Bucks por Giannis Antetokounmpo

Hay un movimiento que podrían hacer los Golden State Warriors antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero que podría darle un vuelco a su temporada: Conseguir a Giannis Antetokounmpo, quien parece tener sus maletas preparadas para salir de los Milwaukee Bucks.

Por la situación de los Bucks, ubicados en el puesto 12 del Este, varios analistas creen que el equipo está considerando salir del griego, para buscar material para el futuro y comenzar una reconstrucción. Actualmente están lejos de ser un equipo competitivo como el que ganó el título en el 2021 y hay que trabajar para el futuro.

El analista de Sports Illustrated en inglés, Chris Mannix, escribió que los Warriors están dispuestos a ofrecer un paquete con Jonathan Kuminga y Jimmy Butler, sumado a selecciones del draft, por

Antetokounmpo. Es una de las mejores ofertas que se han manejado hasta ahora por el europeo.

Mientras todo esto pasa y su nombre sigue circulando, Antetokounmpo sigue de baja, después de recaer de una distensión en la pantorrilla. Esto hace el panorama aún más favorable para un cambio.

El griego de 31 años de edad está en otra gran temporada, con promedios de 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias en 30 partidos esta temporada.

Otra de las razones para pensar en un cambio han sido las declaraciones del jugador, que ha criticado el rendimiento de su equipo en esta temporada, algo que no ha sentado bien en el equipo ni en los aficionados del club.

Tras perder por 20 puntos contra el actual campeón, el Oklahoma City Thunder, Antetokounmpo criticó el rendimiento de su equipo, diciendo que falta química. El problema actual de los Bucks no es estar sin el griego, ya que con él también han tenido problemas durante toda la temporada 2025-2026.

Sin embargo, sin Giannis, han perdido 12 de 15 partidos, pero un cambio con los Warriors podría sacudir un poco al plantel y hacer borrón y cuenta nueva, con una estrella consolidada como Butler y con un jugador prometedor como Kuminga.

Para los Warriors, sería una pieza que los colocaría en otro nivel. Stephen Curry jugando con Antetokounmpo, con el respaldo defensivo de Draymond Green, pondría al club de la Bahía en una situación muy favorable para el cierre de la temporada, ya pensando en la postemporada.

Todo se decidirá antes del 5 de marzo, cuando acaba la fecha límite de cambios en la NBA.

