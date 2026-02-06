3 ofertas de cambios que pueden ofrecer los Lakers por Giannis Antetokounmpo en el receso de temporada

LeBron James tiene complicado retornar a Hollywood en verano, motivo por el que los Lakers ya miran al eventual sustituto del mayor anotador en la historia de la NBA. Éste sería nada menos que Giannis Antetokounmpo, siempre que en LA logren convencer a la gerencia de Milwaukee Bucks.

Efectivamente, la entidad de púrpura y dorado ya se prepara para ver marchar al legendario alero y quien ha sido la cara de la franquicia desde que arribó al Crypto.com Arena en 2018. Pues qué mejor que sustituir a un cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales con otro de los astros de la competición, un griego que fue colocado en el mercado por el elenco de Wisconsin, al margen de no lograr traspasarlo en el finalizado "deadline".

A pesar de que el contrato de Giannis finaliza en 2028, con aproximadamente 121.1 millones de dólares pendientes por cobrar a partir de julio próximo, el mismo pudiera ser disuelto un verano antes si el propio Greak Freek decide renunciar a su opción de jugador en base a 62.7 millones y lanzarse a la agencia libre, factor que obligaría a los Bucks a intentar canjearlo en la venidera ventana.

En consecuencia, se mencionarán tres posibles ofertas que realizaría la directiva de Los Angeles a su par de Milwaukee en pro de conseguir los derechos del dos veces Más Valioso del curso regular en la National Basketball Association, una vez concluya la presente zafra.

3. Jake LaRavia, Dalton Knecht y tres futuras primeras rondas

Jake LaRavia es un ala-pívot de 24 años que viene siendo la mayor sorpresa de la escuadra de púrpura y oro en la 2025/2026, tras ser adquirido el pasado verano en un intercambio desde los Memphis Grizzlies.



Aunque tiene contrato hasta 2027, si se concreta un sign-and-trade (mínimo tres temporadas por requisitos de la liga) puede aterrizar en el Fiserv Forum con Knecht, quien desea irse de Hollywood por su notoria pérdida de protagonismo, y tres primeras rondas del draft: 2026, 2031 y 2033. Una oferta que sería mirada con buenos ojos por los Bucks a la hora de meditar desprenderse de Antetokounmpo.

2. Austin Reaves, Dalton Knecht y dos futuras primeras rondas

Los Lakers difícilmente propondrían algo mejor a los del estado de Wisconsin si no quieren sacrificar sus tres próximas primeras vueltas del draft, así que luego de un sign and trade con AR15 añadirían en la operación al propio Knecht y dos de las señaladas escogencias del evento de novados.



Considerando el tipo de acuerdo del estelar griego, también lucirá complicado que los Bucks obtengan un mayor talento a lo largo de toda la NBA que el que pondría sobre la mesa la divisa del sur de California.

1. Austin Reaves y tres futuras primeras rondas

Para nadie es un secreto que Reaves está llamado a ser el gran secundario de Luka Doncic en el Crypto.com Arena, en especial ahora, en pleno ocaso de la carrera de un King James a quien se le reducen las opciones de mantenerse con los hollywoodenses.



Por ende, acordar un sign and trade con el escolta de 27 años antes de que se salga de su pacto actual, a inicios de julio, e incluirlo en el paquete junto a las tres rondas iniciales del draft, llevará a pensar seriamente a Milwaukee sobre la idea de concretar la transacción por Giannis. De hecho, el periodista Shams Charania cree que esta propuesta es la que más gustaría a los Bucks.