3 ofertas irrechazables de los New York Knicks a Bucks por Giannis Antetokounmpo

Aunque terminará la temporada en Milwaukee Bucks, parece un hecho que Giannis Antetokounmpo será puesto en el mercado nuevamente en verano, así que habrán franquicias dispuestas a quedarse con los servicios del astro griego; entre ellas, New York Knicks.

Es que el elenco que hace vida en el famoso Madison Square Garden posee el talento en su nómina y el músculo económico idóneo para completar una operación en la que reciba a todo un doble MVP de la NBA y quien en el pasado ha admitido que le gustaría, de ser cambiado, aterrizar en una plaza potente y comercial.

De ese modo, si los Knickerbocker pretenden adquirir a Giannis una vez finalice la actual campaña, deberán ofrecer un jugoso paquete de retorno a los Bucks, quienes seguramente pensarán en serio materializar la operación, ya que de no hacerlo corren el riesgo de perder a su Más Valioso de las Finales de 2021 en el verano del 2027.

Por consiguiente, Sports Illustrated presenta tres hipotéticas propuestas que harían que la organización de Wisconsin acepte enviar al Greek Freak a la Gran Manzana entre julio y septiembre próximo.

1. Karl-Anthony Towns + Mikal Bridges + OG Anunoby

A priori, éste sería el mejor paquete relación calidad, edad más jerarquía y control laboral que los Bucks podrían recibir. En efecto, Milwaukee acogería a Karl-Anthony Towns, uno de los mejores centros de toda la liga y cuyo contrato finaliza en 2028, aunado al versátil alero/escolta Mikal Bridges, de los mejores defensas perimetrales del baloncesto y una garantía en ataque (y con pacto hasta 2029, aunque puede romperlo un año antes), y OG Anunoby, un moderno ala-pívot que también aporta en todas las facetas y debe respetar su acuerdo laboral hasta el 2028.



Eso sí, los neoyorquinos estarían obligados a que KAT y el propio Anunoby completen un sign and trade (al menos tres temporadas por condiciones preestablecidas) para materializar la operación, debido a que en el Fiserv Forum no se arriesgarían a que ambas piezas se marchen "gratis" en 2027 y 2028, respectivamente, si no activan sus cláusulas de continuidad.

2. Karl-Anthony Towns + Mikal Bridges + una futura primera ronda del draft

Giannis Antetokounmpo y Mikal Bridges podrían ser parte de un atractivo cambio entre New York Knicks y Milwaukee Bucks | Benny Sieu-Imagn Images

Si los Knicks no incluyen a Anunoby en la transacción, la oferta por Giannis se centraría en el equilibrio, ya que cederían los derechos del seis veces All Star (Towns) y de Bridges, junto a la primera ronda del Draft de la NBA en 2026.



Para los Bucks dicho canje significaría retomar aspiraciones de alcanzar los playoffs, mientras aseguran un activo joven o de alto traspaso para el mañana, dependiendo de las necesidades a corto o mediano plazo.

3. Karl-Anthony Towns + dos futuras primeras rondas y una de segunda del draft

En un escenario en el cual el conjunto de Wisconsin decida resetear su proyecto, esta propuesta luce como la más atractiva, siempre con el interno dominicano en el eje de la diana y posiblemente como un activo que los del Fiserv Forum puedan mover en un futuro, a fin de obtener otros elementos de enorme potencial.



De hecho, la clave real acá reside en las dos primeras rondas del draft (2026 y 2031), al margen de la segunda vuelta. Pues con Antetokounmpo ya entrado en la treintena y luego de haberle regalado un anillo a la franquicia, estas selecciones se erigen en oro puro.

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