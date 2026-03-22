3 razones por las que Luka Doncic merece ser el MVP de la NBA en la temporada 2025/26

Una vez arribó a la NBA, en 2018, el debate en torno a Luka Doncic no ha ido en dirección hacia su talento para ser el MVP de la ronda regular. Dichas pláticas han girado en relación a cuándo levantará el ahora llamado Trofeo Michael Jordan.

Sin embargo, tras varias campañas exhibiendo prestaciones que le hagan ganar las votaciones, incluyendo un tercer lugar en la 2023/2024, y dejando estadísticas que parecen sacadas de un videojuego, la recta final de la 2025/2026 puede mostrarle al base esloveno el panorama ideal para semejante conquista individual.

Para que el balcánico se apunte finalmente el Más Valioso del ejercicio y supere a grandes candidatos, a día de hoy, tales son los casos de Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Jaylen Brown (Boston Celtics) y Nikola Jokic (Denver Nuggets), es cierto que tendrán que cumplirse varios factores. No obstante, el impacto de la luminaria de Los Angeles Lakers

viene creciendo de superlativa forma en mayo, mes en el que promedia 36.8 puntos en 12 desafíos junto a 8.5 rebotes y 7.5 asistencias.

De ese modo, existen tres factores que ayudarían a Luka a obtener el anhelado MVP, indistintamente de verse obligado más adelante a guiar a los Lakers a, cuanto menos, pelear de lleno por el anillo en la presente zafra.

1. Su gran tramo final de temporada

Luka no sólo está jugando al baloncesto; parece abusar de una competición a la que lidera en puntos por partido (33.4), siendo segundo en media de tiros de campo convertidos (10.9) y triples embocados (4.0). Pero lo que realmente ha cimentado su candidatura al distinguido galardón es su reciente explosión con 60 unidades ante el Miami Heat, actuación que ratificó que no hay defensa capaz de contenerlo. De la mano del premio al Jugador de Mayo casi en su bolsillo, el ex Dallas Mavericks llega a la recta final con el impulso estadístico necesario para convencer a los votantes más exigentes.

2. La ascendente posición de los Lakers

Los Lakers ganaron épicamente el sábado en casa del Magic, gracias a un triple sobre la hora de Luke Kennard | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El panorama en el sur de California era sombrío hace seis semanas; sin embargo y tras una notable racha de victorias que se sitúa en nueve, aunado a 12 lauros en sus recientes 13 compromisos, Los Angeles ha escalado hasta la tercera posición del siempre hostil Oeste. Pues en una NBA en la cual el récord del equipo suele ser un factor decisivo, haber transformado a un conjunto que parecía destinado al Play-In en un contendiente legítimo al anillo quizás le otorgue una ventaja sobre Shai Gilgeous-Alexander, especialmente si el Thunder no logra asegurar la mejor marca de la citada conferencia.

3. Su peso mediático

A sus 27 años, nadie duda que Doncic es una de las mayores caras comerciales de la National Basketball Association, al punto de transformarse en un icono del deporte fuera de Norteamérica. Su carisma, sumado al glamour de trabajar a tiempo completo en Hollywood, lo ha colocado en una estratosfera mediática inalcanzable para rivales como Jaylen Brown y, de momento, el joven Wembanyama y el propio SGA. No en vano, el Wonder Boy colecciona seis invitaciones, e igual cantidad de titularidades, al All-Star en sus ocho temporadas en la elitista competición, exhibiendo esa mística de "superestrella establecida" que la liga suele premiar cuando el talento se alinea con el éxito colectivo.

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