Luka Doncic vs. Victor Wembanyama: ¿Quién merece el MVP de la NBA?

La carrera por el MVP de la NBA 2025/2026 está más abierta de lo que muchos pueden creer. Es que al margen del dominio reciente de Shai Gilgeous-Alexander, todo apunta a que el propio astro canadiense vuelve a tener argumentos sólidos para repetir premio.

Sin embargo, en el horizonte emergen dos nombres capaces de arrebatar el trono al jugador franquicia del Oklahoma City Thunder: Luka Doncic y Victor Wembanyama; dos talentos generacionales con estilos completamente distintos, pero una misma ambición: dominar la principal liga de baloncesto del planeta.

De ese modo, tanto el estelar base esloveno de Los Angeles Lakers como el fenomenal ala-pívot francés de San Antonio Spurs vienen cosechando pergaminos individuales y colectivos en pro de pelear seriamente el galardón a un SGA que aún es favorito.

¿Quién tiene mejores números ofensivos entre Luka Doncic y Victor Wembanyama esta temporada?

Luka y Wemby son las principales referencias en ataque de sus elencos; no obstante, el balcánico supera claramente al galo en puntos (33.3 de media, líder del torneo, contra 24.3) y en asistencias (8.4 a 3.1), aunque vale contextualizar esto último, ya que uno actúa en el backcourt, mientras el otro lo hace en el poste bajo.

De todas formas, el ex Dallas Mavericks también le saca ventaja al francés en porcentaje de triples (36.7% a 35.6%), pero este último ha lucido bastante mejor que el primero en tiros libres (81.0% a 77.2%) y lanzamientos de campo (50.4% a 47.6%), aunque en este renglón también se debe considerar que lo normal es que el Alien castigue en la llave, a rangos cercanos al canasto, al tiempo que el Wonder Boy lanza desde rangos mucho más alejados.

En conclusión, Wembanyama ofrece una producción ofensiva dominante en cuanto a versatilidad debido a su devastadora combinación de altura, manejo y tiro exterior; sólo que todavía no iguala el impacto constante de Doncic en la creación y desequilibrio al momento de anotar.

¿Quién tiene mejores números defensivos entre Luka Doncic y Victor Wembanyama esta temporada?

Aquí la balanza cambia radicalmente, motivado a que el gigante nacido en Le Chesnay es, posiblemente, el defensor más disruptivo de la National Basketball Association, misma de la que integró el Mejor Equipo Defensivo en la 2023/2024 y no hizo lo propio en el siguiente curso porque no cumplió con el mínimo de encuentros disputados para calificar a los galardones. De cualquier modo, su naturalidad para intimidar en la pintura cortesía de sus 2.24 de altura y agilidad en el juego de pie para taponar tiros y cubrir espacios es histórica para su edad, tanto que influye en la protección del aro y, a veces, sin tocar el esférico.

En cambio, el seleccionado a seis All-Star no deja de ser cuestionado por sus flojos esfuerzos en el retroceso, a pesar de que da la sensación de haber evolucionado un poco.

A nivel de dígitos, poco importa que Luka supere a Wemby en robos (1.6 a 1.2), siendo séptimo en la competición norteamericana (7.3 contra 4.5), ya que el Novato del Año de hace dos zafras le saca ventaja a su citado rival en rebotes (11.1 a 7.9) y bloqueos (3.0 a 0.6), departamentos en los que marcha quinto y líder, respectivamente, a lo largo de la contienda.

¿Quién tiene mejores números en estadísticas integrales entre Luka Doncic y Victor Wembanyama?

Las estadísticas avanzadas muestran un duelo mucho más equilibrado, considerando que el francés saca ligera ventaja al esloveno en PER o rating de eficiencia (28.3 a 28.1); sin embargo, el canterano de la sección de baloncesto del Real Madrid gana en win shares o victorias compartidas, 9.0 a 8.0.

Vale recordar que estas dos representan las principales métricas avanzadas de la NBA, que reflejan lo integral de un jugador en ambos costados del tabloncillo y el impacto en el éxito de sus equipos.

¿Quién tiene ventaja colectiva entre Luka Doncic y Victor Wembanyama esta temporada?

El rendimiento colectivo es clave en la carrera por el MVP. Es verdad que pocos creían que los Lakers estarían de terceros dentro de la hostil Conferencia Oeste y ostentando mejores marcas que verdaderas potencias como Houston Rockets, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets; no obstante, que los jóvenes Spurs prácticamente hayan asegurado el top 2 del mismo segmento e incluso se ubiquen a 3.0 desafíos del primer sembrado, OKC, es un "notición".

En consecuencia y recordando que Los Angeles también cuenta con dos luminarias de la liga, en relación a LeBron James y Austin Reaves, lo del Alien galo guiando a San Antonio a una posición muy alta predomina.

¿Quién merece más el MVP esta temporada Luka Doncic o Victor Wembanyama?

Nadie debe dudar que Doncic ha mejorado de una forma tremenda a unos Lakers que parecían sin rumbo hace algún tiempo, pero el MVP debe ir al que mayores argumentos numéricos exhibe para una causa ganadora y, en términos globales, Wembanyama cumple con todos los requisitos, incluyendo su influencia en los dos costados, para ser actualmente el segundo en favoritismo al Más Valioso, tras Shai.

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