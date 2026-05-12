4 equipos con los que LeBron James puede ser campeón de la NBA la próxima temporada

La eliminación de Los Angeles Lakers a manos del Oklahoma City Thunder, con un contundente 4-0 en las Semifinales de la Conferencia Oeste, se vía venir. Pero más allá del desempeño del conjunto de californiano, se ha hablado más del futuro de LeBron James que del resultado del equipo en los playoffs de la NBA.

James terminó su contrato con los Lakers, después de cumplir el segundo año del acuerdo por 101.4 millones de dólares que firmó como extensión con la franquicia. Tras el colapso del equipo contra Oklahoma, el veterano volvió a hablar sobre la posibilidad de ganar otro campeonato.

"No hay nada que necesite demostrar en esta liga... Lo he hecho todo, lo he visto todo", añadió James. "Simplemente ser capaz de competir y tratar de ganar campeonatos, ese ha sido siempre el factor motivador. '¿Cómo puedo competir por un campeonato?'", dijo James para The Athletic.

Por su parte, el reportero que cubre los Lakers, Dave McMenamin, dijo que LeBron James solo buscará un equipo que le dé la posibilidad de ganar el campeonato en la próxima temporada y ese no parece ser los Lakers.

A continuación, repasamos cuatro equipos que le pueden dar la posibilidad a James de ganar su quinto título en la liga.

1. New York Knicks

Jugar en el Madison Square Garden sería una experiencia increíble para James al finalizar su carrera. Cada vez que el veterano juega en Nueva York, las entradas se agotan para ver al veterano. Esto solo en términos de mercadeo sería un gran acierto para los Knicks. Además, con Jalen Brunson Y Karl Anthony-Towns podría formar un tridente que permita que el conjunto de la Gran Manzana gane otro campeonato y acabe con tantos años de sequía, para una organización que no gana desde 1973.

2. Miami Heat

Volver al Miami Heat también sería una opción interesante para James, ya que en esa organización ganó dos campeonatos. Unirlo a Bam Adebayo, Tyler Herro y Norman Powell convertiría al equipo de Florida en un contendor para la temporada que viene. Guarda muchos buenos recuerdos de la divisa y tiene una gran relación con el entrenador Erik Spoelstra.

3. Golden State Warriors

El equipo que más ha sonado para obtener a LeBron James en el verano han sido los Golden State Warriors. El deseo de Stephen Curry, el mejor tirador de todos los tiempos, de jugar junto con el máximo anotador de la historia, en este caso James, podría ser una posibilidad. Los Warriors vienen de renovar por dos años al entrenador Steve Kerr, quien también tiene una gran relación con LeBron.

4. Boston Celtics

Los Celtics quedaron sorpresivamente eliminados en la primera ronda de postemporada a manos de los Philadelphia 76ers. Eso ha dejado a la organización con un golpe muy duro, inesperado. Así que ya la gerencia está buscando movimientos que le permitan al equipo ser más competitivo la temporada que viene. Ver a James en Boston junto con Jaylen Brown y Jayson Tatum convertiría al equipo en uno de los favoritos.

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