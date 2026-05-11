4 estrellas que pueden llegar a los Lakers en la temporada 2026/27 para ser campeones

Los Lakers están contra la pared en estos playoffs de la NBA y bajo la premisa que ningún equipo ha remontado un 0-3, el equipo ya debe ir pensando en la temporada que viene. Uno de los principales factores que ha inclinado la balanza hacia el Oklahoma City Thunder ha sido la poca profundidad que han tenido.

Tras eliminar a los Houston Rockets en seis juegos durante la primera ronda, los Lakers están en una situación complicada. Luka Doncic (isquiotibiales) no ha jugado en toda la postemporada y no se espera que debute en el cuarto partido.

Austin Reaves regresó tras una lesión en el oblicuo, pero ha lanzado apenas para un 40.0% de efectividad contra Oklahoma City. Por otro lado, LeBron James ha promediado 23.0 puntos y 6.7 asistencias, pero a sus 41 años necesita más ayuda.

"Todavía tenemos vida y eso es todo lo que puedes pedir. Tenemos que ser mucho mejores el lunes y ver qué pasa", expresó James tras la última derrota.

Los Lakers necesitan una figura que pueda respaldar en ofensiva y ayudar a Doncic, pensando en una temporada libre de lesiones para el eloveno en la campaña que viene. A continuación, cuatro estrellas que pueden llegar al equipo de Los Angeles.

1. Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo está en el mercado y sería el socio ideal para Luka Doncic. Los Bucks todavía lo tienen bajo contrato pero desde la pasada fecha límite de cambios lo han intentado cambiar. Antetokounmpo encajaría como anillo al dedo en este quinteto abridor de los Lakers. Su movilidad en el poste bajo y su capacidad para jugar hacia el aro después de las cortinas le darían otra visión al quinteto de los Lakers. Es uno de los jugadores más explosivos de la NBA.

2. Trae Young

Trae Young tiene contrato en vigor por la temporada 26-27 con los Washington Wizards. Sin embargo, el equipo de la capital estadounidense siempre está abierto a opciones de cambio y las selecciones futuras del Draft que poseen los Lakers podrían seducirlos. Young y Doncic serían letales en las posiciones de base y escolta para los Lakers. Además, si Austin Reaves no continúa con el equipo, Young ocuparía su lugar.

3. Jalen Duren

Ha sido una de las revelaciones de la temporada, todavía bajo contrato de novato con los Detroit Pistons. Viene de la mejor temporada de su carrera y espera mayores responsabilidades. Eso podría encontrar en los Lakers, siendo el segundo en ofensiva detrás de Doncic. Tiene contrato hasta la temporada 2026-2027 y viene de promediar 19.5 puntos con 10.5 rebotes. Es un jugador que se ha mantenido fuera de lesiones importantes y los Lakers podrían buscarlo en un cambio con los Pistons.

4. Joel Embiid

Después de caer 0-4 con los New York Knicks en las semifinales de la Conferencia del Este, Embiid está listo para nuevos retos. Aunque será complicado que los Lakers puedan conseguir sus servicios, un movimiento que involucre varias selecciones del Draft podría hacer que Philadelphia entregue a su pívot estelar. Tiene contrato por la campaña 2026-2027 y una opción de jugador para la 2027-2028.

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