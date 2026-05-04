4 factores clave de la serie de playoffs entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers

El Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers comienzan este viernes la Semifinales del Oeste en una serie que promete ser una de las más vistosas de la temporada. Aunque el equipo dirigido por Mark Daigneault es el favorito, los californianos pasan por un buen momento.

Derrotar a los Houston Rockets en seis encuentros sin Luka Doncic y con Austin Reaves actuando en apenas los dos últimos partidos es una muestra de lo que pueden hacer los Lakers este año. Aunque el esloveno sigue siendo baja, se espera que pueda regresar después del tercer o cuarto partido.

Lo mismo sucede con el Thunder y Jalen Williams, quien todavía figura como cuestionable antes del comienzo de la serie. El emparejamiento comenzará en el Paycom Center de Oklahoma, ya que el Thunder tiene la ventaja de localía por haber conseguido el mejor récord de la ronda regular (64-18).

Esta serie se presenta como un duelo de generaciones, con la juventud de los actuales campeones por un lado y la veteranía de un equipo que tiene a LeBron James como su principal figura.

A continuación, repasamos cuatro aspectos claves que pueden definir el ganador del emparejamiento.

1. Dominio del Thunder de principio a fin

Si hay un equipo que ha dominado la liga desde que comenzó la temporada, es ese el Thunder. Tener el mejor equipo de la ronda regular y haber superado a los Phoenix Suns 4-0 en la primera ronda de playoffs confirman que Oklahoma es el claro favorito para avanzar. Si Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren llegan en buena forma física, la balanza se puede inclinar hacia el lado de los actuales campeones de la NBA. La franquicia está apostando por una dinastía y ganar títulos consecutivos puede hacer que pongan el nombre de Oklahoma en la historia de la NBA.

2. La serie particular favoreció al Thunder

El historial en la temporada entre ambos equipos favorece notablemente al Thunder, un equipo que ganó, y por amplia diferencia, a los Lakers en los cuatro encuentros en los que se enfrentaron durante la ronda regular. Tres de las cuatro victorias del Thunder contra los Lakers fueron por 29 puntos o más, una señal de que será muy complicado para el equipo de Los Angeles mantenerse competitivos ante uno de los mejores equipos de la liga. En el último juego entre ambos, el marcador quedó 123-87 a favor del Thunder. Shai Gilgeous-Alexander lideró a OKC con 25 puntos y ocho asistencias, en el Crypto.com Arena de Los Angeles el 7 de abril.

3. El momento de LeBron James

LeBron James demostró que cuando se habla de playoffs, aflora su mejor juego. El veterano de 41 años de edad cargó con la ofensiva de los Lakers ante los Rockets, siendo protagonista en los seis compromisos disputados. James promedió 23.2 puntos, 7.2 asistencias y 8.3 rebotes en esta serie ante los Rockets, sin el apoyo de Luka Doncic y de Austin Reaves en cuatro de los seis compromisos. Sabe que está en una de sus últimas temporadas para conseguir un título y no quiere desaprovechar el momento.

4. ¿Regresará de Luka Doncic?

Doncic no juega desde el 2 de abril, precisamente en un encuentro ante el Oklahoma City Thunder. Shams Charania, periodista de ESPN, dio un reporte sobre la situación del esloveno, que sigue bajo condición de evaluación diaria. "Luka Doncic no estará disponible para el inicio de esta serie ante Oklahoma City Thunder. Los Lakers mantienen una evaluación constante semana a semana y aunque el jugador ha mostrado avances progresivos en los entrenamientos, todavía no puede exigirse al máximo ni participar en sesiones de contacto completo, lo que retrasa su regreso". Si el base logra volver, será de gran ayuda en las aspiraciones de los Lakers.

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