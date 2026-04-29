Médico especialista revela que Luka Doncic podría regresar a los Lakers en el Juego 1 o 2 ante el Thunder

Los Angeles Lakers se encuentran en un momento decisivo de su temporada. Después de caer el pasado domingo en el Juego 4 frente a Houston Rockets, de nuevo sin Luka Doncic y Austin Reaves, el conjunto de Hollywood tendrá una nueva oportunidad de cerrar su serie de playoffs este miércoles, esta vez actuando en casa, el Crypto.com Arena.

La afamada franquicia californiana mantiene ventaja en la eliminatoria de primera ronda, pero todavía necesita dar el paso definitivo para evitar complicaciones en una batalla que parece bien encaminada. El objetivo es claro: asegurar el pase a Semifinales del Oeste y enfocarse en un posible enfrentamiento ante Oklahoma City Thunder, el campeón defensor de la NBA y mejor equipo de la regular.

Mientras los Lakers intentan sellar la clasificación, gran parte de la atención sigue centrada en la evolución física de Doncic. El estelar base esloveno permanece fuera de actividad desde el pasado 2 de abril debido a una lesión en el tendón de la corva izquierdo, producida precisamente en un desafío versus OKC; sin embargo, las señales recientes han generado optimismo dentro y fuera de la organización.

Durante los últimos días, el entrenador en jefe de los californianos, JJ Redick, compartió detalles alentadores sobre el proceso de recuperación del seis veces All Star. Según explicó a la prensa, Luka ya ha incrementado su movilidad en los entrenamientos en la cancha, un avance importante en el plan médico establecido por el equipo, al margen de que todavía no ha sido autorizado para participar en sesiones individuales de mayor exigencia ni en trabajos competitivos.

Luka Doncic is still a week away.



If the Lakers finish the series tomorrow, there’s a chance Luka returns in Game 1 or 2 against the Thunder.



He’s getting closer! https://t.co/bO759NwKQ1 — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 28, 2026

Las declaraciones de JJ provocaron reacciones inmediatas entre especialistas y analistas. Uno de ellos fue el médico deportivo Jesse Morse, reconocido por seguir de cerca lesiones de atletas profesionales y por ofrecer estimaciones médicas sobre tiempos de recuperación. "A Doncic todavía le falta una semana. Si los Lakers terminan la serie mañana (miércoles), hay posibilidades de que Luka regrese en el primer o segundo partido contra el Thunder. ¡Cada vez está más cerca!", escribió Morse en X.

El análisis del especialista abre una ventana de esperanza para Los Angeles. Si el pronóstico se cumple, la antigua luminaria de Dallas Mavericks podría reaparecer justo al inicio de una eventual Semifinal de Conferencia; un escenario que cambiaría considerablemente las aspiraciones del club, siempre y cuando, primero, termine de eliminar a los Rockets.

Es que enfrentar al Thunder sin su máximo anotador sería un desafío enorme para los Lakers, más allá de que, incluso con el roster completo, los de Redick no serían favoritos de ninguna manera para meterse a las Finales del Oeste.

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