Los Lakers dejaron pasar una oportunidad de oro en casa este miércoles, al caer derrotados en casa 99-93 ante los Rockets, equipo que sigue descontando y ahora están 3-2 abajo en una serie que se reanudará en el Toyota Center de Houston el viernes.

Nunca un equipo en la historia de la NBA ha remontado un 0-3 y Houston ya tiene dos victorias consecutivas, pese a la ausencia de su principal anotador, Kevin Durant. El veternao tuvo que ver a sus compañeros nuevamente desde el banco de suplentes, tras el esguince de tobillo que sufrió en el Juego 2.

Si los Lakers, cuartos sembrados del Oeste, no logran avanzar a las semifinales de conferencia, sería toda una debacle para la organización. No porque Houston (5) no pueda vencerlos, sino que desperdiciar una ventaja 3-0 sería catastrófico.

Austin Reaves volvió a jugar este miércoles después de no hacerlo desde el pasado 2 de abril. El escolta terminó con 22 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes, con 2 triples en 8 intentos.

Si los Lakers terminan eliminados, muchas cosas habrá que restructurar para la temporada 2026-2027 y eso incluye la salida de varios jugadores. A continuación, repasamos 4 jugadores que saldrán de los Lakers si pierden la serie de playoffs ante los Rockets.

1. LeBron James

Si no consiguen avanzar a las semifinales de conferencia, estos serían los últimos partidos de James con la camiseta de los Lakers. Ha hecho todo lo que está a su alcance para conducir al equipo, tras las prolongadas ausencias de Luka Doncic y de Reaves. Su contrato actual con los Lakers termina esta temporada y no han existido conversaciones de renovación importantes. El veterano ha dicho que quiere mantenerse en la franquicia, pero tras una posible eliminación tan dolorosa, lo mejor es renovar la plantilla y eso incluye la salida de James.

2. Austin Reaves

Reaves dejó en la temporada regular los mejores promedios de su carrera, con 23.3 puntos, 5.5 asistencias, 4.7 rebotes y 1.1 robos en apenas 51 partidos de temporada regular. Sin embargo, no se espera que el escolta ejerza la opción que tiene en su contrato por una temporada más con los Lakers, valorada en $14.9 millones de dólares. Si declina esa opción podrá firmar un contrato máximo como agente libre, lo más lógico para un jugador en ascenso con 27 años de edad. Es una dura baja para los Lakers, pero si quedan eliminados hay que mover ciertas cosas y eso incluye a Reaves.

3. Dalton Knecth

El alero no viene de una buena temporada y está marginado a uno de los últimos puestos en la rotación de JJ Redick. El entrenador parece haber perdido la confianza que tenía en el jugador perimetral en la temporada pasada y lo más probable es que sea ofrecido en distintos pactos durante la temporada muerta. El ex seleccionado en primera ronda del Draft de la NBA promedió 4.2 puntos, 1.4 rebotes y 0.6 triples por partido, con 30.4% en tiros de larga distancia. Quizás necesite un equipo de mercado más bajo para mostrar su talento y continuar con su desarrollo.

4. Bronny James

Bronny ha vivido bajo la sombra de su padre y no tiene números resaltantes en sus dos primeros años en la liga. Se ha convertido en especialista defensivo, pero no ha tenido los minutos para mostrarse. Aunque todavía tendrá contrato con los Lakers, lo lógico sería negociarlo con otra organización en el verano. Quizás al equipo que vaya su padre le interese tenerlo en el club. En términos de marketing y publicidad, es una buena opción sacarle jugo a tener a un padre y un hijo en el mismo club.

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