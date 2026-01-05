Austin Reaves lesionado: ¿Cuándo volverá a Los Angeles Lakers?

Austin Reaves es una pieza insustituible en el tablero de ajedrez de Los Angeles Lakers. Su función de abrir la cancha con triples, ofrecer buena defensa para detener a los lanzadores contrarios y su espíritu ganador es algo que extrañan los californianos.

El escolta se lesionó de un desgarro de grado 2 en el músculo gastrocnemio (gemelo) de su pierna izquierda, en un doloroso 25 de diciembre para los Lakers, pues no esperaban perder a uno de sus mejores tiradores en una fecha como esa.

Fue en el compromiso ante los Houston Rockets, en el que apenas pudo jugar 15 minutos y tuvo que salir con ayuda hacia el camerino. En ese momento, el alto mando de los Lakers pensó que podía perder al escolta por lo que resta de la zafra, pero parece que volverá en febrero.

JJ Redick confía en un pronto regreso de Reaves a su rotación | Luke Hales/GettyImages

El equipo anunció en un principio cuatro semanas de baja, lo que podría hacerle volver en la última semana de enero. Sin embargo, el cuerpo médico de los Lakers ha anunciado que lo evaluarán el 26 de este mes para conocer si puede volver o no al tabloncillo.

Reaves estaba teniendo la mejor temporada de su carrera en varios apartados ofensivos, con sus 26.6 puntos por partido, 5.2 rebotes y 6.3 asistencias. Fue en buena parte de la campaña la segunda arma ofensiva del técnico J.J. Redick mientras que LeBron James estuvo lesionado.

Marcus Smart ha tenido más protagonismo desde la lesión de Reaves, ocupando su puesto en el quinteto titular y sumando mucho más minutos de los que estaba recibiendo a principios de la temporada. A pesar de que ha hecho un buen trabajo, se extrañan los triples del escopetero.

Los Lakers han vivido una temporada de altibajos, con muchos jugadores lesionados, sobre todo de James y Reaves, que poco han coincidido este año. No obstante, se han mantenido en los primeros lugares del Oeste y esperan terminar la ronda regular con el mejor quinteto posible.

Reaves todavía tiene dos años más de contrato con los Lakers, en un acuerdo por $53,8 millones que lo mantendrá con la franquicia californiana hasta la temporada 2027-2028. Después de esa temporada se convertirá en agente libre sin restricciones y todo apunta a que firmará un contrato máximo, si las lesiones se lo permiten.

Desde hace dos años, Reaves se ha convertido en la tercera figura de los Lakers. J.J. Redick y su cuerpo técnico deben estar ansiosos por tenerle de vuelta en la NBA.