4 movimientos que tienen que hacer los Bucks para no perder a Giannis Antetokounmpo

Aunque su nombre sigue estando vinculado a un sonado y eventual cambio en la temporada baja, Giannis Antetokounmpo no deja de ser la cara de unos Milwaukee Bucks a quienes les costaría desprenderse del probable mejor jugador en la historia de la franquicia.

Eso sí, para que la organización de Wisconsin mantenga contento a su MVP de las Finales de la NBA 2021, tiene que hacer movimientos que contenten a este último; pues de lo contrario, quizás se vean obligados a traspasarlo una vez culmine el actual curso, ya que podrían arriesgarse a perderlo en el verano del 2027, tomando en cuenta que el griego puede romper su contrato y explorar la agencia libre.

Aunque los Bucks se sitúan a sólo juego y medio del décimo lugar del Este, y último que da acceso al Play-In, la gerencia de dicho elenco debe pensar en julio a fin de reforzar el roster y evitar que el Greek Freak pida el canje. De ese modo, hay cuatro movimientos que Milwaukee tendría que intentar realizar.

1. Firmar una renovación contractual con Giannis

Giannis Antetokounmpo puede declararse agente libre en 2027 | Jeff Hanisch-Imagn Images

El acuerdo laboral del ala-pívot heleno concluye en 2028 y se le tendrá que pagar 121.1 millones de dólares a partir de la 2026/2027. No obstante, Giannis posee una cláusula de salida cuando finalice esa zafra, renunciando a $62.786.682, para buscar un pacto alto en dicho mercado. En conclusión, si la plana mayor que trabaja en el Fiserv Forum no puede renovar al doble MVP de la regular como muy lejos en septiembre próximo, se verá obligado a ceder sus servicios para no perderlo "gratis". Definitivamente, éste es el primer movimiento a realizar para atar al europeo.

2. Obtener a Michael Porter Jr.

Si Milwaukee adquiere a una estrella en ascenso del calibre del alero de los Brooklyn Nets, es factible que Antetokounmpo vuelva a creer en la nómina de su equipo y quiera completar una extensión pensando a largo plazo. De hecho, los neoyorquinos intentarán salir del ex Denver Nuggets en verano, puesto que apenas le resta un año de contrato y por 40. 8 millones de dólares. En consecuencia, se abre una ventana para que los de Wisconsin se refuercen en la venidera campaña.

3. Conseguir un base como Jrue Holiday

A pesar de que el astro griego ya era la máxima figura de la organización y Khris Middleton su gran escudero, son muchos los que piensan que el factor decisivo para la corona de los Bucks en la 2020/2021 fue Holiday, todo un líder en los dos costados de la duela y una pieza que, un lustro después (en Portland Trail Blazers), continúa siendo extrañada en el Fiserv Forum. Claro está, traer a un base de jerarquía y dominio táctico del juego seguramente significaría desprenderse de un talento en ataque como Ryan Hollins. Pero si es para mejorar en lo colectivo y que Giannis continúe marcando diferencias, valdría la pena.

4. Adquirir un interno suplente de peso

Jalen Smith seguramente será colocado en el mercado por los Bulls | Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Es cierto que un frontcourt titular integrado por Myles Turner y Giannis Antetokounmpo, con Bobby Portis en rol de backcup, luce potente a simple vista. Sin embargo, los tres han sufrido un sin fin de problemas físicos en los tiempos recientes, así que la adición de otro interior, y más joven, encajaría de buena manera en el esquema del entrenador en jefe, Doc Rivers. Por consiguiente, el ala-pívot Jalen Smith, de 10.3 puntos y 7.0 rebotes de media en 20.3 minutos de acción en la 2025/2026 se presentaría como una opción atractiva debido a que es factible que los Chicago Bulls lo pongan en el mercado, dado que le quedará un año de pacto laboral. Y apenas cuenta con 25 años de edad.

Más contenido sobre NBA