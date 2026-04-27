4 razones por las que Lakers necesitan a Luka Doncic sano para la serie de playoffs ante el Thunder

Los Angeles Lakers están muy cerca de cumplir el primer objetivo de su campaña, incluso sin Luka Doncic en acción: superar la ronda inicial de playoffs.

Es que con ventaja de 3-1 sobre Houston Rockets, el panorama luce favorable para que la franquicia de Hollywood, en pro de avanzar a las Semifinales del Oeste por primera ocasión desde 2023. Además, del mismo lado del cuadro en su conferencia aparece nada menos que el campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que también tiene encaminada su clasificación, dominando 3-0 su serie frente a Phoenix Suns.

Por ende, todo apunta a que Lakers y Thunder protagonizarán uno de los cruces más mediáticos de la postemporada; sin embargo, la gran interrogante gira alrededor de la salud de Doncic. El astro esloveno no ha visto acción desde la etapa clasificatoria debido a una lesión en el tendón de la corva, pero dentro de la organización del Crypto.com Arena existe optimismo sobre la posibilidad de reactivarlo para una eventual llave contra OKC.

En definitiva, si Los Angeles termina avanzando, la citada batalla versus Oklahoma City exigirá una versión casi perfecta del equipo; pues para ello tendrá que contar con el genio balcánico, quien aporta muchas razones para elevar el nivel del roster. Acá cuatro de ellas.

1. Principal referente ofensivo de los Lakers

Desde su llegada a Hollywood, el Wonder Boy pasó rápidamente a convertirse en el eje ofensivo del proyecto. No en vano, fue el máximo anotador del club durante la segunda mitad de la 2024/2025 y en toda la regular 2025/2026, tanto que lideró la competición en dicho renglón, aunado a ser el jugador con mayor capacidad para generar ventajas individuales. En una serie larga contra una defensa intensa como la de OKC, contar con un anotador capaz de fabricar puntos desde cualquier zona de la duela marca diferencia, junto a la presencia de LeBron James y, si también se recupera de su lesión de oblicuo, Austin Reaves.

2. Experiencia y bagaje en playoffs

Es cierto que todavía no conquista un anillo; no obstante, Doncic ya demostró que sabe competir en playoffs, tomando en cuenta que promedia 30.9 unidades en 10 series de este calibre, resaltando un 2024 en el cual guio a Dallas Mavericks a las Finales de liga. A su vez, los Lakers necesitan esa mentalidad agresiva y dominante en momentos de tensión, dado que el Thunder tiene juventud, velocidad, profundidad y es el monarca reinante de la justa.

3. Obligaría a la defensa del Thunder a hacer ajustes

El entrenador en jefe de OKC, Mark Daigneault, se caracteriza por obligar a sus pupilos a exhibir intensidad defensiva y cerrar espacios. Sin embargo, una alineación que incluya a Luka, LBJ y posiblemente a AR15 empuja a cualquiera a repartir esfuerzos con frecuencia. Con Doncic en "play", el rival no puede concentrar ayudas defensivas únicamente sobre James. Eso abriría tiros exteriores, espacios en transición y oportunidades para castigar desde el pick and roll, por lo que, el simple hecho de tener activo al canterano del Real Madrid cambia por completo la preparación del adversario.

4. Lakers recuperarían profundidad

El coach JJ Redick sabe que la ventaja ante Houston no oculta una realidad: la rotación del elenco del sur de California sigue siendo corta. Y versus Oklahoma City dicha limitación sería un problema serio. Pero el regreso del seleccionado a seis All-Star de la NBA permitiría redistribuir minutos y devolver piezas importantes a roles más cómodos, entre estos, el tirador Luke Kennard y, quizás, el veterano base Marcus Smart.

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