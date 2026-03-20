4 sucesos que tienen que ocurrir para que Luka Doncic sea MVP de la NBA

Desde su estreno en la NBA, en 2018, el debate en torno a Luka Doncic no es si tiene el talento para ser el MVP de la ronda regular, sino cuándo se alinearán los astros para que finalmente levante el ahora llamado Trofeo Michael Jordan.

Pero tras varias temporadas exhibiendo prestaciones que le hagan ganar las votaciones, incluyendo un tercer lugar (2023/2024), y dejando estadísticas que parecen sacadas de un videojuego, la recta final de la 2025/2026 puede mostrarle al base esloveno el panorama ideal para semejante conquista individual.

Sin embargo, en una liga cargada de estrellas generacionales, el brillo de cualquiera no basta. Así que para consolidar a Luka como el rey de la competición norteamericana deben cumplirse matices que mezclan el éxito colectivo con los problemas de salud de sus rivales de mayor peso y su propia voracidad anotadora.

En consecuencia, se presentarán cuatro escenarios, con factores distintos, que ayudarían al Wonder Boy a llevarse el MVP en un curso en el que hay otros candidatos de peso a quedarse con la anhelada distinción.

1. Que los Lakers terminen segundos en el Oeste

La narrativa del Más Valioso siempre ha estado ligada al éxito del equipo, junto a, evidentemente, performances superlativas a lo largo de un ejercicio. Por ende, si el balcánico logra catapultar a los Lakers a la segunda posición de la hostil Conferencia Oeste, el argumento será contundente, ya que terminar encima de potencias recientes como Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves y Houston Rockets validaría la capacidad del europeo a la hora de transformar una franquicia sin altas expectativas al inicio de la zafra, en una de las mejores, a nivel de récord.



Claro está, pese a acumular ocho triunfos al hilo y ganar 10 de sus últimos 11 desafíos, Los Angeles ha escalado al tercer lugar, pero se mantiene lejos de los inquilinos del segundo, San Antonio Spurs, a falta de tres semanas para la conclusión de la fase inicial.

2. Que Shai Gilgeous-Alexander finalmente no opte al premio

Shai Gilgeous-Alexander es el mayor rival de Luka Doncic por el MVP de la NBA | Brad Penner-Imagn Images

Shai Gilgeous-Alexander se ha convertido desde la justa anterior en la gran "piedra en el zapato" para las aspiraciones a MVP del resto de las figuras. El piloto del Oklahoma City Thunder representa la eficiencia pura y el éxito de la nueva camada, dado que, aunado a marchar segundo en puntos por juego (31.5), aporta en todos los principales rubros del baloncesto, mientras que defiende como pocos el perímetro y vuelve a guiar a su organización al mejor balance del Oeste, y quizás de la National Basketball Association.



No obstante, hay un suceso que de ocurrir abriría la puerta a Luka y a otras luminarias, de la talla de Nikola Jokic, Víctor Wembanyama y Jaylen Brown, camino a la obtención del anhelado galardón: que el canadiense de 27 años no opte a revalidar su corona, ya que, por reglamento, necesita participar en 65 compromisos y ahora mismo cosecha 58. De surgir alguna lesión inoportuna en el cuerpo de SGA, Doncic cotizaría muy bien para aparecer en el grueso de los votos.

3. Que los Lakers terminen terceros en el Oeste y el Thunder segundo

Existe un escenario alternativo, aunque igualmente potente: que Los Angeles finalice tercero y OKC segundo, recordando que San Antonio se ubica a 3.0 encuentros de la casilla de honor en esa conferencia.



Efectivamente, si el club hollywoodense no logra el segundo escalón del segmento, el MVP de Luka dependerá estrictamente de que los actuales monarcas también caigan en el Oeste y, por supuesto, de que el esloveno mantenga su enorme performance individual, considerando que promedia 40.1 puntos en sus recientes ocho duelos, incluyendo cuatro de al menos 40 unidades, dos de un mínimo de 50 y el reciente, de 60 puntos.

4. Que asegure su título de anotación

Si el canterano de la sección de baloncesto del Real Madrid asegura su título de anotación (ostenta 33.0 unidades actualmente), el cual sería el segundo de su ya histórica trayectoria en la NBA, probablemente asegure meterse en el top tres al Más Valioso.



Es que liderar la campaña en promedio de puntos es una variable que acompaña muchas veces a quien termina quedándose con el mayor de los premios individuales. Eso sí, Doncic no puede bajar el pie del acelerador en ataque y sus Lakers deben mantenerse intercambiando por lauros el grueso de los 12 desafíos que le restan en la etapa clasificatoria.

Más contenido de Luka Doncic