¿Merece Luka Doncic estar entre los favoritos al MVP de la NBA en la temporada 2025/26?

El rendimiento de Luka Doncic en la 2025/2026 está generando un intenso debate en la NBA. Es que a pesar de firmar números elitistas y liderar a Los Angeles Lakers hacia los puestos altos de la Conferencia Oeste, la presencia del esloveno en el Primer Equipo de la liga no está garantizada, factor que puede perjudicarle a la hora de pelear por el MVP.

En efecto, el base de 27 años viene protagonizando una campaña sobresaliente, dado que lidera la contienda en anotación, cortesía de 32.9 puntos por partido, y se sitúa entre los mejores asistentes con 8,5, aunado a 7.9 rebotes. De igual forma, su impacto en el juego queda reflejado en un diferencial individual de +8,1, igualado con Shai Gilgeous-Alexander, gran candidato a refrendar el Más Valioso de la justa anterior.

En las últimas semanas, Luka ha elevado aún más su nivel, pues ha guiado a los Lakers a nueve victorias en los últimos diez choques, incluyendo una racha de siete triunfos. Entretanto, coleccionó tres triples-dobles en cinco partidos, junto a uno de 51 unidades ante los Chicago Bulls y una canasta decisiva en la prórroga frente a los Denver Nuggets. Por si fuera poco, el genio balcánico acumuló 38.1 puntos, 9.1 tableros y 8.0 pases de anotación en los anteriores siete compromisos; dígitos que exhiben un dominio absoluto.

Semejante rendimiento cobra incluso mayor valor en el contexto de ser su primera zafra completa, desde su canje procedente de Dallas Mavericks en febrero de 2025, una operación que cambió el panorama competitivo de la NBA. A partir de entonces, Doncic ha asumido el liderazgo de un club californiano que ha tenido problemas de continuidad en su roster, con LeBron James y Austin Reaves alternando presencias con bajas por lesiones.

¿Quiénes podrían estar por encima de Doncic en la carrera al MVP?

Sin embargo, la lucha por los premios individuales es feroz, al punto que nombres como el propio Shai, Nikola Jokic, Victor Wembanyama y Jaylen Brown coleccionan ejercicios igualmente memorables. Y ni hablar del base de los sorprendentes Detroit Pistons, Cade Cunningham.

De hecho, voces autorizadas, en relación al ex centro de la NBA y analista de ESPN, Kendrick Perkins, han cuestionado la inclusión de Luka en el Primer Quinteto de la liga.

¿Qué tiene que ocurrir para que Doncic gana el MVP esta temporada?

El impacto del Wonder Boy en la clasificación de los Lakers es innegable, considerando que se mantienen en la batalla por consolidar el tercer lugar del Oeste ante potentes rivales como Houston Rockets, Denver o Minnesota Timberwolves, quienes lucen al acecho.

Queda claro que el desenlace de la ronda regular será clave para definir la posición del canterano del Real Madrid de baloncesto en la carrera por el MVP, y su presencia en el principal roster del All-NBA.

Eso sí, de mantener el nivel actual y los Lakers consolidar su tercera plaza, dejar fuera a Luka del Primer Equipo de la NBA y de los votos al Más Valioso, serán decisiones difíciles de justificar.

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