5 aspectos que tienen que mejorar los Lakers para ser campeones de la NBA

Pese a ser castigados por la salud de muchas de sus piezas preponderantes, incluyendo su Big Three integrado por Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves, Los Angeles Lakers arribaron a la pausa del Juego de Estrellas de la NBA en la quinta casilla de la siempre hostil Conferencia Oeste, gracias a foja de 33-21 y apenas medio encuentro por debajo de la cuarta plaza, y a 1.5 de la tercera.

Dicha posición refleja el potencial de la nómina que entrena JJ Redick, la cual tampoco ha lucido el mejor baloncesto en los meses iniciales de la contienda. De hecho, los de púrpura y oro no se acercan ni tan siquiera a liderar ninguno de los principales rubros de la liga ni en ataque ni en defensa, lo que da a pensar que necesitan elevar el nivel en el tramo final de esta 2025/2026 para entrar en una buena siembra a los playoffs y trascender allí.

No en vano, hay al menos cinco aspectos que urge mejorar en el elenco de Los Angeles en pro de que King James sueñe con un quinto anillo de campeón en junio, previo a probar la agencia libre o anunciar su retiro.

1. Los triples

Los Lakers esperan que Luke Kennard mejore la eficacia perimetral del equipo | Gary A. Vasquez-Imagn Images

De nada le ha servido contar con francotiradores del calibre de Dalton Knecht, Marcus Smart, Doncic, Reaves y un King James que ha evolucionado desde tercera dimensión en los años recientes, pues el club angelino ocupa la casilla 23 en media de triples en toda la NBA, con 11.7 por encuentro, y la número 20 en porcentaje general de esos lanzamientos, debido a 35.0%.



En el baloncesto moderno es esencial dominar el perímetro, así que los Lakers estarán urgidos a evolucionar en este aspecto a fin de escalar posiciones en las semanas restantes. Eso sí, la llegada de Luke Kennard, número 1 de la 2025/2026 en porcentaje desde tercera dimensión (49.4%), debe influir en la hipotética mejora de los de Redick.

2. Los rebotes

Deandre Ayton tiene con los Lakers los peores promedios de rebotes de su carrera en la NBA | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

El arribo de Deandre Ayton al Downtown LA no ha evitado que el quinteto del sur de California sea el tercero que menos rebotes promedia por juego (40.6), rubro elemental para cualquier contendor al anillo en la National Basketball Association.



Pero al margen de que el primer pick del draft de 2018 ha bajado a 8.5 tableros de media, la peor de sus ocho campañas de carrera, tampoco ha contado con respaldo de los otros miembros del frontcourt, incluyendo el centro suplente Jaxson Hayes y los ala-pívots Rui Hachimura y Jake LaRavia. Hasta LeBron ha mermado en los rebotes, por lo que el cuerpo técnico tiene que trabajar para elevar las prestaciones de sus pupilos.

3. La defensa

Desde que Frank Vogel timoneó a los Lakers a la conquista del Trofeo Larry O'Brien en La Burbuja de Orlando, en plena pandemia (2020), estos han lucido calamitosos en la retaguardia. Y para prueba un botón: la escuadra del Crypto.com Arena es decimoctava en menor cantidad de puntos permitidos (116.0); es decir, sólo 12 divisas ceden más anotaciones en cada desafío que ésta. Es verdad que la NBA de hoy ha cambiado, pero defender nunca será un mal negocio para nadie.

4. Las pérdidas de balón

Es normal que con tantos generadores de juego (LBJ, Luka y AR15) y con la calidad de estos para arriesgar en el uno contra uno, los de Redick coleccionen pérdidas. Sin embargo, son el octavo equipo con el mayor promedio de balones dilapidados por partido (14.5), y quintos en el Oeste en semejante renglón negativo, motivo por el que deben trabajar en el enfoque, en especial en el grueso de los compromisos, más ahora en los meses decisivos y en una postemporada en la que ningún contendor serio regala nada.

5. La ofensiva en general

La ofensiva de Lakers no carbura como a inicio de temporada | Gary A. Vasquez-Imagn Images

Un roster con el Rey, Doncic, Reaves, Ayton, Hachimura, LaRavia y Knecht no tendría que confrontar problemas en la elaboración de jugadas ofensivas y eficacia de las mismas; no obstante, los Lakers marchan decimocuartos en promedio de unidades a favor (116.0). De ese modo y aunque dicho factor no preocupa tanto como los citados anteriormente, no estaría mal que en Hollywood también evolucionen a la hora de maximizar sus ataques y marcar diferencias machacando el aro opositor.

