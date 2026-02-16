La honesta opinión de LeBron James sobre el chance de Lakers de ser campeón de la NBA

Los Angeles Lakers llegaron al receso del Juego de Estrellas con claridad sobre su situación actual y sobre lo que necesitan para aspirar seriamente al campeonato. La voz más directa al respecto ha sido la de un LeBron James que se prepara con miras al tramo decisivo de la contienda.

No en vano, el veterano alero explicó que las aspiraciones del conjunto de Los Angeles si desea obtener un nuevo Trofeo Larry O'Brien dependen principalmente de un factor clave. “Nuestro éxito dependerá de nuestra salud”, afirmó el mayor anotador en la historia de la NBA, dejando claro que la disponibilidad de las principales figuras en el Crypto.com Arena será determinante en la lucha por el anillo.

Los Lakers se sitúan en el ecuador del curso con marca de 33 victorias y 21 derrotas, ocupando el quinto lugar de la siempre hostil Conferencia Oeste cuando resta aproximadamente un tercio del calendario. Aunque el rendimiento colectivo ha sido irregular en algunos momentos de la 2025/2026, los entrenados por JJ Redick han logrado mantenerse competitivos incluso enfrentando constantes ausencias por lesión.

LeBron James cree que sus Lakers tienen opciones de ser campeones en este curso | Kirby Lee-Imagn Images

Es que James se ha perdido 18 partidos en lo que va de campaña, mientras que Luka Doncic ha estado fuera en 12 encuentros y Austin Reaves ha tenido la baja más prolongada, perdiéndose 26 juegos. Aún así, el equipo de púrpura y oro se mantiene bastante por encima de .500 en porcentaje de victorias, dato llamativo considerando que su diferencial de puntos es exactamente cero, lo que significa que ha anotado la misma cantidad que sus rivales a lo largo del ejercicio.

Este contraste se explica en gran medida por su desempeño en situaciones decisivas, pues a pesar de mostrar inconsistencia en defensa, los de Redick se han apoyado en el trío estelar a la hora de definir los partidos, tanto que registran marca de 15-3 en duelos definidos en los últimos minutos, para un 83.3% en dicho renglón, el mejor de la NBA.

Ya de cara a la segunda mitad de contienda, el desafío para Los Angeles será mantener sano a los jugadores clave, como James, Doncic y Reaves. De ese modo, si logra llegar a los playoffs con su núcleo principal a plenitud física, el elenco del sur de California ostenta la experiencia y el talento ofensivo para convertirse en un rival peligroso en el Oeste, al tiempo que el cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales, buscaría sacrificar lo que le quede en el tanque de gasolina, en vías de su quinto anillo de campeón.

