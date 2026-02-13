5 equipos que intentarán adquirir a Giannis Antetokounmpo en el receso de temporada

El futuro de Giannis Antetokounmpo vuelve a perfilarse como uno de los grandes temas del próximo receso veraniego en la NBA.

Es cierto que los Milwaukee Bucks intentaron calmar el ruido alrededor de su mayor estrella, quien finalmente se quedó en el Fiserv Forum para lo que resta de 2025/2026; no obstante, todo apunta a que dicha franquicia volverá a explorar el mercado si el proyecto deportivo no muestra señales claras de competitividad inmediata.

El escenario económico también pesa: Milwaukee deberá pagarle a Giannis, a partir de julio próximo, 121.1 millones de dólares hasta 2028, cifra considerable para un elenco que empieza a necesitar una transición generacional. Asimismo, el Greek Freak pudiera romper su contrato en 2027 y renunciar a su opción de jugador de 62.7 millones, una arista que empuja a los propios Bucks a intentar salir del probable GOAT de la historia de la organización.

En efecto, semejantes panoramas obligan a la franquicia de Wisconsin a evaluar seriamente un traspaso mientras aún pueda recibir algún paquete importante de activos jóvenes, incluyendo selecciones del draft y contratos manejables.

En consecuencia, se presentará una lista de cinco equipos que buscarán satisfacer las necesidades de los Bucks y quedarse con el ala-pívot de 31 años en la siguiente campaña.

5. Minnesota Timberwolves

Sin ser un mercado especialmente potente, Minnesota se ha colado entre los aspirantes a negociar un canje con Milwaukee por el MVP de las Finales de la NBA en 2021.



Es que los T-Wolves no ofrecerían a su rostro de presente y futuro, Anthony Edwards, pero entregarían a los ascendentes Jaden McDaniels y Naz Reid, ambos con acuerdos asumibles hasta 2029 y 2030 respectivamente, junto a dos venideras primeras rondas del draft y una segunda.

4. Los Angeles Lakers

Giannis Antetokounmpo sigue sonando para unirse a los Lakers en verano | Jeff Hanisch-Imagn Images

Muchos dudan de que la popular divisa de púrpura y oro cuente con material para enviar a Wisconsin y conseguir a Antetokounmpo; no obstante, si esta primera pacta un sign and trade (mínimo tres temporadas por condiciones de la liga) y lo mete en un paquete con dos o tres primeras vueltas (2026, 2031 y 2033), los Bucks se lo pensarán de verdad.



En ese caso, unir al astro heleno con Luka Doncic, incluso sin LeBron James, quien se marcharía del Crypto.com Arena a otro destino o colgaría las zapatillas, sería un "showtime" asegurado.

3. Golden State Warriors

En San Francisco no quieren que los últimos coletazos de Stephen Curry, ya con 37 años, se efectúen sin posibilidad alguna de un quinto anillo de campeón; por consiguiente, realizar una oferta llamativa a Milwaukee hablaría bien de unos Dubs que quieren honrar a su mejor jugador de siempre.



Claro está, en el Chase Center deberán sacrificar a los tiradores Moses Moody y Brandin Podziemski, este último mediante un sign and trade, así como a tres próximos picks del draft; dos de ellos de ronda inicial

2. Miami Heat

Giannis Antetokounmpo podría aterrizar en el Miami Heat para la 2026/2027 | Jim Rassol-Imagn Images

El conjunto del sur de la Florida es uno de los principales candidatos a ganarse la "lotería" y obtener al 10 veces All Star de la National Basketball Association.



De hecho, los activos del Heat atrae mucho a los Bucks, en especial los internos Bam Adebayo, Kel'el Ware y Nikola Jovic, más el estelar base Tyler Herro y los aleros Andrew Wiggins y Jaime Jáquez Jr. (en el caso de los tres últimos, habría que concretar sign and trade), sin olvidar alguna futura elección del draft.

1. New York Knicks

Las casas de apuestas colocan a los knickerbockers en la "pole" para reforzarse con la luminaria griega en la próxima temporada.



La razón es simple: actuar a diario en el mítico Madison Square Garden seduce a Giannis, al tiempo que la tradicional franquicia de la Gran Manzana cuenta con talento a granel para ceder al Fiserv Forum (Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart y/o algunos futuros picks entrarían en la transacción) en lo que sería una operación de dimensiones legendarias.