Revelan el alto precio que pedían los Bucks para cambiar a Giannis Antetokounmpo

La fecha límite de cambios del 5 de febrero volvió a colocar a Giannis Antetokounmpo en la diana de la conversación de la NBA, luego que los Milwaukee Bucks escucharan ofertas por su máxima estrella en medio de la incertidumbre sobre el rumbo deportivo de la franquicia.

Pero dicho movimiento no surgió de la nada, ya que desde hace meses el propio ala-pívot griego dejó entrever que su futuro podría estar lejos del Fiserv Forum, especialmente con la idea de competir en un mercado grande que le permita mantenerse en la lucha constante por el campeonato a partir de ahora, cuando ya supera la barrera de los 30 años de edad (31).

El interés no tardó en aparecer, al punto que equipos de la talla del Miami Heat, Golden State Warriors y New York Knicks exploraron escenarios para intentar hacerse con el dos veces MVP de la temporada regular, conscientes del impacto inmediato que tendría un basquetbolista de su calibre. Sin embargo, cualquier negociación se encontró rápidamente con una barrera importante: el alto precio fijado por los Bucks para desprenderse del probable mejor jugador de su historia.

Giannis Antetokounmpo seguirá con los Bucks al menos hasta junio | Jeff Hanisch-Imagn Images

¿Qué pedían los Bucks por Giannis Antetokounmpo?

Según reveló el periodista Shams Charania, Milwaukee solicitaba entre cinco y seis selecciones de primera ronda como base para iniciar conversaciones formales por Giannis, una cifra que refleja tanto el valor deportivo del griego como la dificultad de reemplazar a una figura que ha definido la identidad de la organización durante la última década. La exigencia, considerada elevada incluso para estándares actuales de la NBA, terminó enfriando varias opciones antes de que pudieran avanzar hacia pactos concretos.

El contexto contractual también juega un papel determinante en cualquier negociación, pues Antetokounmpo mantiene acuerdo laboral hasta 2028 y, a partir del próximo mes de julio, tiene aproximadamente 121.1 millones de dólares pendientes por cobrar. No obstante, la estructura del pacto incluye elementos que influirían en decisiones futuras, dado que el Greek Friek posee una opción de jugador para la 2027/2028 de 62.7 millones de dólares, la cual podría no ejecutar si opta a explorar nuevos escenarios dentro de un par de temporadas bajas.

Esa posibilidad hace que la franquicia de Wisconsin continúe en una posición delicada pero estratégica. Por un lado, dicha entidad busca maximizar el retorno en caso de traspaso, al tiempo de ser consciente que el paso del tiempo reducirá su margen de maniobra si la situación deportiva no mejora, a la hora de querer conseguir el mayor talento posible en la transacción y desprenderse de su MVP en las Finales del 2021.

Mientras tanto, Giannis sigue como el eje del proyecto, aunque el interés de varios equipos y las exigencias de los propios Bucks dejan claro que cualquier movimiento futuro dependerá de un equilibrio entre ambición deportiva y planificación a largo plazo.

