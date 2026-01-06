5 equipos a los que Lakers podrían cambiar a LeBron antes de la fecha límite de 2026

En la NBA puede pasar cualquier cosa antes de la fecha límite de cambios, pues en los últimos años hemos visto la tendencia de traspasos que parecían inéditos convertirse en realidad. Ese fue el caso del movimiento que llevó a Luka Doncic a los Lakers en la temporada pasada a cambio de Anthony Davis, quien ahora figura en el equipo de los Dallas Mavericks.

Pensar en un cambio que involucre a LeBron James luce complicado, sobre todo por la cláusula de no traspaso que tiene el veterano, en la que puede elegir a qué equipo podría ir y a cual puede rechazar si su gerencia planea moverlo.

Pero nada es descartable en estos momentos, ya que el veterano podría estar en el mercado si los Lakers se proponen utilizar su figura como pieza de cambio por un jugador que les proporcione más estabilidad para el futuro.

James ya tiene 41 años de edad y, aunque sigue en un gran nivel, es ahora el momento de obtener un buen jugador a cambio de un veterano. Para otro equipo pudiera ser una solución a corto plazo, mientras que para los Lakers sería una transacción pensando en el futuro.

A continuación, repasamos cinco equipos que podrían necesitar los servicios de LeBron James para esta temporada, siempre y cuando el veterano acepte el movimiento.

1. Golden State Warriors

LeBron James y Stephen Curry podrían jugar juntos en el ocaso de sus carreras | Michael Owens/GettyImages

Siempre se ha especulado la posibilidad de que LeBron James y Stephen Curry jueguen en el mismo equipo. De hecho, Curry, estrella de los Golden State Warriors, ha dicho en varias oportunidades que sería un sueño jugar con James. Esta posibilidad es remota, pero se podría dar si los Warriors quieren sumar la veteranía de James. En varias oportunidades se ha mencionado este cambio, pero por múltiples razones no se ha producido. Tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2024, ambos jugadores se mostraron abiertos a la posibilidad de jugar juntos.

2. Cleveland Cavaliers

James y Donovan Mitchell podrían ser compañeros en los Cavaliers | Jason Miller/GettyImages

Una tercera etapa de LeBron James en el equipo de su ciudad, los Cleveland Cavaliers, siempre ha estado sobre la mesa. Con los Cavaliers ganó el campeonato más recordado de su carrera, con la remontada de 2016 ante los Golden State Warriors. Llegar a Cleveland nuevamente y retirarse con esa camiseta sería muy emotivo, tanto para la ciudad como para el que es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia. Cleveland tiene un equipo joven y competitivo, que necesita de la cuota de experiencia que puede brindar James.

3. Dallas Mavericks

LeBron James y Kyrie Irving son grandes amigos | Andrew D. Bernstein/GettyImages

Desde hace un buen tiempo, la idea de que LeBron James se reúna nuevamente con Kyrie Irving ha tomado fuerza. Ambos fueron claves en el título de los Cavaliers en 2016 y son jugadores que, además de entenderse muy bien en la cancha, tienen una gran relación fuera de ella. Los Lakers podrían buscar otro movimiento con los Dallas Mavericks que involucre al alero de 41 años de edad.

4. Miami Heat

James y Spoelstra tienen una gran relación desde que compartieron en el Heat | Mercedes Oliver/GettyImages

LeBron James fue feliz en el sur de Florida, ganando campeonatos con el recordado tridente conformado por Chris Bosh, Dwayne Wade y su figura. Aunque han pasado muchos calendarios desde entonces, James siempre tuvo una gran relación con los aficionados, la ciudad, la directiva del equipo y el cuerpo técnico que aún se mantiene con el club. Una reunión nuevamente con Erik Spoelstra no está descartada y le daría ese toque de experiencia que tanto necesita el Heat.

5. New York Knicks

James ha sonado en varias oportunidades para ir a los Knicks | Meg Oliphant/GettyImages

Este sería un equipo ideal para James, por el significado que tiene otra franquicia histórica para su currículum. Además, es un equipo necesitado de títulos y con la figura de James podrían acabar con la sequía. El conjunto de Nueva York tiene varias posiciones interesantes del Draft de la NBA que podrían utilizar para convencer a los Lakers de darle a James en un cambio.

