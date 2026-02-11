5 jugadores que debieron ser invitados al Juego de Estrellas de la NBA 2026

El Intuit Dome de Inglewood se vestirá de gala este 15 de febrero para albergar a lo más granado del baloncesto universal en un Juego de Estrellas de la NBA que exhibirá un innovador formato.

En efecto, el clásico de mitad de campaña de 2026 reunirá a lo mejor de los primeros meses de contienda, en una mezcla de luminarias jóvenes con guardia pretoriana, al margen de que algunas figuras terminarán ausentándose de la duela debido a distintas lesiones.

Pues la cita en el ultramoderno feudo de los Clippers estrenará modalidad con el enfrentamiento entre los astros nacidos en Estados Unidos ante los internacionales, llamados Team World.

De ese modo y a pesar de la convocatoria de leyendas vivas como LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry (no jugará por lesión), igual que la élite de la actualidad en los nombres de Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander (ausente por lesión) y Giannis Antetokounmpo (duda por lesión), junto a la nueva camada de luminarias, encabezada por Victor Wembanyama, Cade Cunningham y Tyrese Maxey, habrá ausencia de activos que cosecharon méritos de sobra para decir presente en la cita del área metropolitana de Los Angeles.

5. Keyonte George | Utah Jazz

Candidato fuerte a Jugador Más Mejorado de la 2025/2026, la escogencia global número16 del Draft de la NBA en 2023 es parte de un talentoso elenco de Salt Lake City maltratado por las lesiones, pero que al mismo tiempo le ha permitido a dicho base exhibir todo su potencial individual. El piloto de 22 años cosecha notables 23.8 puntos de media (quinto entre los puestos 1 de la liga) con 6.5 asistencias (15to en general), 89.4% en tiros libres y 37.5% en triples. Lo increíble es que ni la baja por lesión de Curry le haya abierto las puertas para el compromiso de este domingo.

4. Lauri Markkanen | Utah Jazz

Lauri Markkanen es uno de los grandes ausentes del Juego de Estrellas de la NBA 2026 | Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Pese a verse afectado de salud, Markkanen atraviesa su mejor ejercicio ofensivo de por vida, incluso superior al de su convocatoria al All Star de 2023, ya que cosecha 26.9 unidades (11vo y tope personal) más 7.0 rebotes, 89.1% en libres y 36.5% de campo. El versátil ala-pívot finlandés, también del Jazz, fácilmente pudo haber sido llamado en el Oeste, o posteriormente por el comisionado Adam Silver, para unirse al Joker, Luka y compañía en el Equipo del Mundo.

3. Michael Porter Jr. | Brooklyn Nets

El ganador del anillo de NBA en la 2022/2023 con los Denver Nuggets resultó traspasado durante el verano de 2025 debido a su aparente falta de evolución en ataque; no obstante, está cerrando bocas con una zafra en la que registrar marcas personales en puntos (25.0), tableros (7.2), asistencias (3.2) y porcentaje de libres (85.3%), agregando un buen 47.4% de campo, considerando su rol de escopetero, y un notable 38.5% desde tercera dimensión. De haber otra baja de última hora en las siguientes horas, el atlético alero tiene que ser candidato a debutar en el Juego de Estrellas, en el Intuit Dome.

2. De'Aaron Fox | San Antonio Spurs

Si las Espuelas marchan segundas en el hostil Oeste, cortesía del tercer mejor registro de la National Basketball Association, no es sólo debido a la presencia de Victor Wembanyama; también a raíz del extraordinario aporte en materia de conducción, y castigando las redes, del antiguo armador de Sacramento Kings. Quien ya actuara en el clásico de luminarias del 2023 posee 19.3 puntos con 6.2 pases de anotación por encuentro y buenos 1.2 robos, 47.9% en lanzamientos de cancha (por su rol) y 36.4% de tres. Asimismo, ha demostrado un destacado liderazgo en medio de un núcleo talentoso, pero joven; el entrenado por Mitch Johnson en San Antonio.

1. James Harden | Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers

Aunado a figurar en el Equipo del 75 Aniversario de la NBA y haber asegurado su presencia en el Salón de la Fama Naismith, La Barba ha debido ser invitado al Juego de Estrellas de este domingo en Inglewood, mismo que hubiera supuesto el número 12 de su histórica trayectoria. Poco importa su reciente cambio de Clippers a Cleveland Cavaliers, el MVP de la regular 2017/2018 totaliza 25.3 unidades de media en la contienda (15to), 8.1 asistencias (5to) y 1.5 robos (7mo) con notables 6.5 rebotes, dado su rol de miembro del backcourt), más 90.4% en libres y 36.1% desde el perímetro. Sigue sin entenderse que el mediático zurdo se ausente de la cita californiana.

