Guía completa del Juego de Estrellas de la NBA 2026: Fecha, sede y nuevo formato

El Juego de Estrellas de la NBA 2026 vuelve a situarse como uno de los grandes espectáculos deportivos del calendario estadounidense y mundial.

Como ya es tradición, la esencia del All Star Game reside en reunir a las mayores luminarias de la contienda en un mismo escenario, celebrando el talento, el espectáculo y la conexión entre basquetbolistas y aficionados en un evento que trasciende la duela y se convierte en una auténtica fiesta cultural.

Claro que, a lo largo de los años la NBA ha buscado mantener viva esa magia introduciendo cambios en el formato y apostando por nuevas fórmulas que aumenten la competitividad y el interés del público a través de distintas vías: presencial; medios audiovisuales; plataformas digitales y redes sociales.

¿Cuándo es el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

El Juego de Estrellas de 2026 se disputará el domingo 15 de febrero dentro de un All Star Weekend que se celebrará a partir del viernes 13 y que incluirá actividades y eventos paralelos tradicionales como el Concurso de Triples y la Competencia de Volcadas.

¿Cuál es la sede del Juego de Estrellas de la NBA 2026?

La edición número 75 del clásico de mitad de temporada tendrá lugar en el ultramoderno Intuit Dome de Inglewood, California, la nueva arena (desde la 2024/2025) de Los Angeles Clippers.

En consecuencia, será la primera vez que este recinto acoja el distinguido partido, por lo que se espera una gama de actividades vinculadas que envolverán al panorama turístico en el área de Los Angeles, de las ciudades con mayor nexo histórico a la National Basketball Association.

¿Cuál es el nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA?

La gran novedad del All Star 2026 es el cambio de formato, pues la liga que rige Adam Silver ha apostado por un sistema innovador en el que participarán tres equipos: dos integrados por jugadores estadounidenses y uno por astros internacionales, conocido como Team World. El certamen se disputará mediante un torneo todos contra todos con desafíos de 12 minutos, y los dos mejores elencos avanzarán a un duelo final.

Semejante cambio busca recuperar la intensidad competitiva de la cita y aprovechar el creciente peso de los basquetbolistas internacionales, incluso en suelo norteamericano.

¿Quiénes serán los titulares en el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

Al margen de que no se conoce aún cómo quedarán confirmado los equipos que lucharán ante las estrellas extranjeras, las votaciones para el Juego de Estrellas del Intuir Dome determinaron a los siguientes titulares:

Conferencia Este: Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunnningham (Detroit Pistons), Jalen Brown (Boston Celtics) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Conferencia Oeste: Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (OklahomaCity Thunder), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Eso sí, es un hecho que Steph y Shai (será sustituido en el roster general por Alperen Şengün) no estarán en la cita de Inglewood debido a sus respectivas lesiones, mientras que luce complicado que Luka y Giannis lleguen a tiempo; en tanto que el Joker recién ha vuelto a la acción con los Nuggets, pero no ha confirmado participación en el clásico.

¿Quiénes serán los suplentes en el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

Los suplentes, seleccionados por los entrenadores de la NBA, completan la lista hasta alcanzar el número total de 24 figuras.

La composición final puede variar debido a lesiones o sustituciones de última hora, algo habitual en este tipo de eventos, pero el objetivo es equilibrar la cantidad de estrellas estadounidenses e internacionales para encajar en el nuevo formato.

Conferencia Este: Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns y Jalen Duren (Detroit Pistons).

Conferencia Oeste: Jamal Murray (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Houston Rockets), Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Chet Holmgren (Oklahoma City Thiunders) y Alperen Şengün (Houston Rockets)

¿Cuál es el equipo del Resto del Mundo en el Juego de Estrellas de la NBA?

El Team World representa el crecimiento global de la NBA y reúne a estrellas internacionales que dominan la liga a día de hoy.

Jugadores del calibre de Doncic (Eslovenia), Antetokounmpo (Grecia), Jokic (Serbia), SGA (Canadá) y Wembanyama (Francia) simbolizan esta tendencia, en la que el talento fuera de Estados Unidos ha ganado protagonismo hasta convertirse en uno de los grandes atractivos del baloncesto.

De igual forma, Siakam (Camerún), KAT (República Dominicana pese a nacer en EEUU), Jamal Murray (Canadá), Deni Avdija (Israel) y Şengün (Turquía) estarán en el elenco foráneo.

¿Dónde ver el Juego de Estrellas de la NBA?

El All Star de 2026 será retransmitido en directo y por distintas formas, tanto en Estados Unidos como a lo largo del planeta.

Estados Unidos: NBC y su plataforma Peacock en inglés, y Telemundo en español.

México: Canal 6 y NBA League Pass.

Resto de Latinoamérica: ESPN, Disney+ y NBA League Pass.

España: Dazn y Amazon Prime Video.

Resto del mundo: NBA League Pass.

