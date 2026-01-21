5 jugadores que pueden adquirir los Warriors para sustituir a Jimmy Butler

La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Jimmy Butler no sólo pone fin a su temporada; obliga a los Golden State Warriors a replantear por completo su hoja de ruta a fin de competir en serio durante las próximas semanas y meses.

En una franquicia que vive en modo “ganar ahora” mientras Stephen Curry vive los últimos años de su elitista carrera, quedarse de brazos cruzados no parece una opción una vez conocerse que Jimmy Buckets no volverá a la actividad en la 2025/2026 de NBA.

Pues sin margen para una excepción por lesión y con la fecha límite de cambios a la vuelta de la esquina, el mercado se convierte en el único salvavidas real para unos Dubs que marchan octavos en el Oeste y corren el riesgo incluso de quedarse fuera de la postemporada.

Por ende, se analizarán cinco alternativas de basquetbolistas que tiene Golden State para encontrar al sustituto del seleccionado a seis Juegos de Estrellas vía traspaso, a más tardar el 5 de febrero.

5. Domantas Sabonis | Sacramento Kings

Esta es la opción más disruptiva, dado que el centro lituano no reemplazaría directamente a Butler, pero obligaría a modificar entero el sistema del coach Steve Kerr. Eso sí, también elevaría el techo competitivo del equipo al tratarse de un dueño de tres invitaciones al All Star y un top 3 en doble dobles durante las anteriores tres contiendas.



Por otro lado, los Kings no descartan mover a Domas, cuyo contrato hasta 2028 (116 millones de dólares restantes) es asumible si los Warriors deciden romper con su estructura actual y salir del propio Buckets en alguna operación. En definitiva, un Curry–Sabonis sería un eje ofensivo fascinante, aunque obligaría a Kerr a reinventar su pizarra.

4. Lauri Markkanen | Utah Jazz

No se descarta que The Finisher salga del Jazz en unos días | Jason Miller/GettyImages

Pese a encontrarse lesionado desde la semana pasada, el versátil finlandés está firmando el mejor concurso de su trayectoria, cortesía de su tope personal en media de puntos (27.9). Sin embargo, eso no lo vuelve intocable; al contrario: su acuerdo laboral, que se extiende a 2029 por 175 millones, lo convierte en uno de los activos más valiosos del mercado.



De igual modo, Utah no compite por playoffs y en San Francisco necesitan exactamente lo que ofrece The Finisher: tiro exterior, tamaño y versatilidad como 3, 4 o 5. El gran obstáculo es salarial, así que de nuevo, la gerencia del Chase Center tendría que buscar canjear a su recién lesionado alero.

3. Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers

El proyecto de los Clippers parece haber llegado a su fin; no obstante, La Garra sigue siendo diferencial en cada ocasión que pisa la duela, dos factores que se juntan para que en el moderno Intuit Dome intenten a como de lugar quitarse los cerca de $80.000.000 comprometidos hasta el 2027 en el doble MVP de las Finales de la National Basketball Association.



Ya en una óptica puramente deportiva, Kawhi significaría una bomba en la bahía gracias a su defensa élite, experiencia, gen competitivo, y capacidad para asumir responsabilidades en playoffs; todo esto sin mencionar el tándem legendario que formaría con Steph. Es cierto que sería una apuesta de alto riesgo, pero a la gerencia de los Dubs quizás no le quede otra opción para conseguir un sustituto del ex Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers y Miami Heat.

2. Zach LaVine | Sacramento Kings

El experimento del escolta de 30 años en Sacramento no ha salido de la forma esperada, tras llegar desde Chicago en 2025, al tiempo que su opción de jugador por 49 millones de dólares en verano añade presión a una situación que luce insostenible.



Claro que con los Warriors, LaVine gozaría de un rol más claro: escudero del Chef, con la libertad de alternar de escolta y alero bajo y adueñarse del balón siempre que el legendario armador no se sitúe en el tabloncillo. ¿El handicap? Que la directiva del Chase Center podria salir mal parada si entrega activos de futuro en el eventual movimiento.

1. Michael Porter Jr. | Brooklyn Nets

Michael Porter Jr. encajaría muy bien en los Warriors por Jimmy Butler | Mike Lawrence/GettyImages

Si Golden State busca reemplazar el impacto ofensivo y táctico de Jimmy Butler sin romper su identidad, la decimocuarta escogencia del draft de 2018 surge idóneo.



El alero de 27 primaveras viene protagonizando una auténtica campaña de explosión, producto de 25.7 puntos, 7.4 rebotes y un notable 39.8% en triples, números que lo colocan en la élite del circuito, junto al simple hecho de ser un 3 con tamaño de 4 natural y hasta fungir de centro en un "small ball"; características que comparte con el Buckets.

