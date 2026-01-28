5 jugadores que pueden firmar o adquirir los Lakers para la 2026/27 si LeBron James no regresa

Pensar en Los Angeles Lakers sin LeBron James todavía suena extraño; casi antinatural. Sin embargo, el tiempo no perdona ni siquiera a las leyendas, así que el verano que viene podría marcar un punto de quiebre histórico si el Rey decide marcharse como agente libre o colgar definitivamente las zapatillas.

El cuatro veces MVP tanto de la ronda regular como de las Finales de la NBA acabará contrato con los del Crypto.com Arena en junio, motivo por el que no queda claro qué hará una vez culmine el actual ejercicio o si los californianos planean incluirlo en su esquema de la 2026/2027, curso en cual el nacido en Akron tendría 42 años de edad.

Por consiguiente y ante la posibilidad de que LBJ se desvincule de los angelinos, la gerencia estará obligada a reinventarse rápido y con ambición; eso sí, consciente de que maneja al menos cinco alternativas para reemplazar al mayor anotador vitalicio de la National Basketball Association, al margen de que en el roster seguirá un Luka Doncic llamado a conducir a la franquicia a una nueva coronación.

5. Andrew Wiggins | Miami Heat

Andrew Wiggins podría encajar en los Lakers si se va LeBron James | Adam Pantozzi/GettyImages

Quizás el nombre menos rutilante, pero no por eso menos interesante. El canadiense se erigiría en un sustituto táctico natural de LeBron, especialmente en defensa y debido a su versatilidad en ataque, ya que aunque no cargará con semejante peso, entenderá su rol.



De igual forma, el ganador del anillo con Golden State Warriors en 2022 podría rechazar su opción de jugador este verano con Miami y probar la agencia libre, donde la entidad de Hollywood lo miraría en pro de firmarlo.

4. Michael Porter Jr. | Brooklyn Nets

El ex Denver Nuggets quizás sea cambiado en unos meses si Brooklyn decide no otorgarle una extensión con miras al futuro, dando pie a que finalice en unos Lakers que encontrarían capacidad anotadora, perimetral y atleticismo en ambos costados de la duela para compensar de alguna manera la eventual salida de James.



Porter Jr. no sería el creador primario en los dibujos del coach JJ Redick, pero sí un complemento de lujo para Doncic, con o sin Austin Reaves en nómina.

3. Lauri Markkanen | Utah Jazz

Los Lakers se reforzarían de buena forma si adquieren a Lauri Markkanen a pesar de la eventual salida de LeBron James | Adam Pantozzi/GettyImages

The Finisher se encuentra en el mejor ejercicio de su carrera; sin embargo, no es intocable en Salt Lake City. Al contrario, su pacto salarial, al que le restarán alrededor de 100 millones de dólares entre el verano del 2026 y el 2029, lo convierte ahora en uno de los activos más valiosos del mercado.



En resumen, el Jazz difícilmente compita en la siguiente campaña, por lo que el finlandés caería como anillo al dedo en cualquier aspirante al título que necesite tiro exterior, tamaño y versatilidad, siendo los del sur de California uno de dichos clubes.

2. Zach LaVine | Sacramento Kings

El nombre de LaVine está íntimamente ligado a otra posible salida dolorosa en Downtown Los Angeles: la de Reaves. Pues todo apunta a que el escolta no activaría su opción de jugador por “apenas” 14.8 millones, buscando un pacto muy superior en la agencia libre del venidero certamen.



A su vez el dos veces All-Star, de amplio bagaje en la NBA, aceptaría su cláusula de continuidad cercana a los 49 millones con los Kings, obligando a estos a enviarlo a otro sitio, con los Lakers entre las opciones de mayor coherencia.

1. Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks

Si The Greek Freak entra finalmente en el mercado veraniego, el ecosistema entero del baloncesto estadounidense temblaría, dado que se trataría del premio gordo; un doble MVP de la regular, campeón y Más Valioso de las Finales, y, aún en plenitud física.



Asimismo, la escuadra hollywoodense conseguiría al reemplazo ideal de LeBron James, aunque seguramente tendría que entregar un paquete de alto talento de retorno a Milwaukee. Pero juntar al heleno con Luka significaría una verdadera amenaza para la contienda.

