¿Debe LeBron James retirarse de la NBA? Los pros y contras de su decisión

Hablar de una eventual retirada de LeBron James es, en sí mismo, un ejercicio casi contranatural e impopular. Es que durante más de dos décadas, la NBA ha girado en mayor o menor medida alrededor de su figura, así que asumir un futuro sin el veterano alero resulta tan complejo como inevitable.

Claro está, el dueño de 41 años de edad finaliza contrato con Los Angeles Lakers al final de la actual campaña, motivo por el que se vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿es éste el momento adecuado para que El Rey diga adiós?

Para nadie es un secreto que King James ha sido el mejor jugador de la NBA en lo que va de siglo, pues su impacto, longevidad y capacidad de adaptación lo convierten en el único capaz de sentarse, sin discusión, en la mesa del GOAT junto a Michael Jordan. El nacido en Akron no sólo es el máximo anotador de todos los tiempos tanto en temporada regular como en playoffs; ostenta una hazaña inédita: ganar el MVP de las Finales con tres franquicias distintas (Miami Heat, Cleveland Cavaliers y los propios Lakers), totalizando cuatro anillos, incluyendo el Más Valioso en todas las conquistas, a lo que hay que sumar otros cuatro galardones, pero de fase clasificatoria. En conclusión, LBJ posee un currículo al alcance de casi nadie.

Ya en su octava zafra con la popular divisa californiana, LeBron también puede presumir de haberla devuelto a la élite competitiva. Es cierto que han pasado seis años desde el título de la Burbuja de Orlando, en 2020; no obstante, la mera presencia del primer pick del draft de 2003 ha mantenido a la organización de Hollywood en el centro del mapa mediático y deportivo.

Razones por las que LeBron James debe seguir otro año en la NBA

Hay que agregar un componente emocional nada menor y que avala la teoría de que James continúe en la National Basketball Association si Los Angeles no gana el anillo en esta 2025/2026: compartir otro curso en el Crypto.com Arena con su hijo, Bronny, e intentar levantar el Trofeo Larry O'Brien con éste.

Eso sí, para que esto se de la gerencia de Lakers tendría que reforzar todavía más un roster que seguirá contando con un Luka Doncic estelar, pero que quizás ya no conserve en nómina (en la 2026/20287) a Austin Reaves y que necesitaría un interno de primera línea en vías de competir con las potencias del Oeste, principalmente Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Denver Nuggets.

Razones por las que LeBron James debe retirarse de la NBA

No obstante, ese rival invencible llamado tiempo empieza a dejar señales claras. Con la mencionada edad y 23 ejercicios en la liga, El Rey ya no domina como antes, tal y de la forma que lo ratificó el fin de su histórica racha de 1.297 partidos anotando al menos 10 puntos, hace algunas semanas en Toronto; un dato estadístico que revela que LBJ dejó de ser inexpugnable.

LeBron James sigue siendo una referencia en la NBA | Sam Hodde/GettyImages

Paradójicamente, a raíz de eso surge un argumento muy poderoso a favor de la retirada. No hay nada más grandioso para un atleta de élite que despedirse por la puerta grande, con el respeto intacto y el rendimiento todavía a la altura. En el caso del ex Cavs y Heat colgar las zapatillas tras una zafra en la que, con casi 42 años, promedia sobre las 20 unidades (22.4 actualmente), 6 rebotes (6.1) y 6 asistencias (6.7) sería la confirmación definitiva de una longevidad nunca antes vista en el baloncesto profesional.

En definitiva, aunque el corazón del aficionado siempre pedirá otro año, la razón invita a pensar que LeBron James debería decir adiós al finalizar esta contienda. De hecho, hacerlo con la mítica y comercial camiseta de los Lakers, aún competitivo y consciente de su grandeza, significaría el cierre perfecto para la carrera más extraordinaria que ha conocido la NBA en el siglo XXI.

