5 posibles destinos para Anthony Davis antes de la fecha límite de cambios en la NBA

Los Dallas Mavericks están en una temporada para el olvido y hay rumores de que podrían cambiar a su principal estrella, Anthony Davis, antes de la fecha límite de canjes. Salir del contrato del pívot y buscar reconstruir el equipo con jugadores jóvenes parece ser el plan inmediato del club.

Davis llegó en medio de la temporada pasada, con el cambio que llevó a Luka Doncic a Los Angeles Lakers. No ha podido ser ese jugador influyente en la plantilla de Dallas para conseguir victorias y eso se ha notado durante esta campaña.

Las lesiones han afectado al pívot, como ha pasado durante casi toda su carrera. Actualmente está en la lista de lesionados por los ligamentos de su mano y se espera que se pierda, al menos, seis semanas más, aunque se descartó una cirugía.

A continuación, repasamos a cinco equipos que ven con buenos ojos adquirir a Davis antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero.

1. Toronto Raptors

De acuerdo con el periodista Shams Charania, de ESPN, en los últimos días los Toronto Raptors han entablado conversaciones con los Mavericks para obtener a Davis en un cambio. El interno no ha podido estar sano para brillar junto con Kyrie Irving y Cooper Flagg. De hecho no han podido jugar juntos, ya que Irving también está en la lista de lesionados. Flagg parece ser la cara del futuro de la franquicia, por lo que un cambio con Toronto no sería una mala idea para Dallas.

2. Atlanta Hawks

Atlanta ha sido uno de los equipos más movidos del mercado de la NBA y están en plena lucha por Davis, según informó Charania. Hicieron el cambio con los Washington Wizards con Trae Young, obteniendo a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert. Unir a Davis a la rotación es la meta de los Hawks antes de la fecha límite de cambios. Desde hace un buen tiempo al equipo de Georgia le hace falta un pívot estelar y Davis encajaría muy bien en la franquicia.

3. Washington Wizards

El salario de Davis es de 54.1 millones de dólares | Stacy Revere/GettyImages

Washington está pensando en el futuro y Trae Young necesita compañía. Buscar un movimiento con Dallas, ofreciendo selecciones del draft, podría ser ideal para la reconstrucción de un equipo llamado a competir en las próximas campañas. Las jugadas de poste bajo hacia el perímetro con Davis y Young podrían llenar de victorias a los Wizards.

4. Detroit Pistons

Los Pistons, que viven una temporada de ensueño con Cade Cunningham a la cabeza, también han mostrado interés en Davis, según diversos reportes. La idea sería sumarlo en la recta final de la temporada y que pueda ayudar en los playoffs. El interno podría elevar las posibilidades de Detroit en esta temporada y también en las siguientes.

5. Miami Heat

Anthony Davis interesa a varios equipos en la NBA | Glenn James/GettyImages

Aunque el equipo de Miami no aparece vinculado a Davis en los rumores de cambio antes de la fecha límite de transacciones, el Heat necesita a un jugador de sus características. Tyler Herro es el principal anotador del equipo, pero necesita ayuda. Una pareja de 4-5 con Bam Adebayo le daría más posibilidades de competir al equipo de Florida.

