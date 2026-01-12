5 posibles destinos para Ja Morant antes de la fecha límite de cambios en la NBA

Shams Charania reveló que los Memphis Grizzlies estarían dispuestos a escuchar propuestas por Ja Morant de cara a la fecha límite de cambios en la NBA, el 5 de febrero.

En efecto, el reporte del citado periodista indicó que varias franquicias de la elitista competición ya han mostrado interés en el base que ha sido seleccionado a dos Juegos de Estrellas, mientras que directivos de otros equipos consideran que Memphis priorizaría elecciones del draft y talento joven como piezas principales en cualquier negociación.

Asimismo, los Grizzlies no descartan un cambio de rumbo en su proyecto deportivo debido a que, por un lado, podrían reconstruirse alrededor del ala-pívot Jaren Jackson Jr. y sus jugadores de futuro, o bien mantener a Morant y optar por una reconfiguración parcial del roster.

De cualquier manera, Sports Illustrated analizará mediante una lista a cinco franquicias en las que encajaría, a raíz de diversos factores, el incluido en dos All-NBA.

5. Miami Heat

El Heat no descartaría cambiar a Tyler Herro para recibir a Ja Morant debido a un tema de control laboral | David Sherman/GettyImages

El quinteto del sur de la Florida siempre aparece cuando hay luminarias disponibles, y aunque Tyler Herro ha vuelto a rendir a buen nivel a pesar de recién aparecer tras una larga lesión, su contrato termina en 2027, lo que podría facilitar su nombre en un intercambio, junto a próximos picks, por Morant.



Efectivamente, la idea de ver al Novato del Año en la 2019/2020 con el Heat es muy atractiva, puesto que estaría rodeado de una cultura competitiva, una gerencia agresiva y piezas de alto calibre, dando argumentos para que dicha divisa pelee en la Conferencia Este.

4. Chicago Bulls

Los Grizzlies podrían recibir a Coby White, más picks de draft por Morant | Geoff Stellfox/GettyImages

La organización astada se encuentra en una profunda transición. Ya no están Zach LaVine ni DeMar DeRozan, y Niko Vucevic quedará libre en pocos meses, así que en el United Center necesitan con urgencia una nueva cara del proyecto, al margen del australiano Josh Giddey.



Pese a las polémicas extradeportivas, G12 sigue siendo una de las figuras más vendibles de la NBA: carismático, espectacular y con gran impacto en el público joven, al tiempo que Chicago es un mercado enorme, el cual demanda un jugador de esas cualidades.

3. Los Angeles Clippers

El escenario de los Clippers es complejo: James Harden saldría este verano si no activa su opción por 42.1 millones de dólares y Kawhi Leonard tiene contrato hasta 2027; en consecuencia, la entidad que hace vida en Inglewood no descarta una transición generacional.



Es cierto que la idea de juntar a Morant con La Barba en el Intuit Dome es tan fascinante como caótica: creatividad, anarquía y espectáculo garantizado; pero más allá del show, los californianos también podrían usar a Harden o incluso a Kawhi como piezas para una sonada operación si desean apostar por un nuevo líder y mucho más joven.

2. Atlanta Hawks

El cambio de Trae Young a los Wizards puede llevar a Morant a los Hawks | Scott Taetsch/GettyImages

Los de Georgia han dado un giro radical al desprenderse de Trae Young; sin embargo y a pesar de que arribó CJ McCollum en el movimiento con los Washington Wizards, todo apunta a que éste probará la agencia libre en julio, así que los Hawks necesitarían un piloto natural top. De hecho, un Big Three con Morant, Dyson Daniels y Jalen Johnson luciría interesante y, a priori, explosivo.



Desde el punto de vista de Memphis, Atlanta conserva elecciones de draft y basquetbolistas jóvenes para ofrecer, convirtiéndose en un hipotético e interesante socio.

1. Brooklyn Nets

Michael Porter Jr. es el actual referente de los Nets | Stephen Gosling/GettyImages

Los neoyorquinos parecen decididos a obtener una figura mediática que vuelva a colocar a la franquicia en el mapa. Tras la era "Durant–Irving–Harden", el proyecto perdió identidad, motivo por el que Ja Morant encajaría perfectamente en rol de nuevo rostro del equipo.



Por otro lado, Brooklyn dispone de un elemento clave llamado Michael Porter Jr., ascendente y con potencial de All Star. El problema del ex Denver Nuggets es que ostenta un contrato que expira en temporada y media, lo que trae consigo que puede formar parte de cualquier traspaso, a los Grizzlies u otra escuadra. Eso sí, tampoco se descarta una sociedad entre el base de 26 años y el tirador de 27.