5 posibles destinos para Kawhi Leonard antes de la fecha límite de cambios en la NBA

Como en cada temporada, el nombre de Kawhi Leonard suena como uno de los posibles refuerzos para otros equipos que buscan mejorar sus plantillas de cara a los playoffs de la NBA. El estelar alero de Los Angeles Clippers podría estar cambiando de uniforme antes del 5 de febrero, fecha en la que cierra el mercado de movimientos en la liga.

Aunque hay reportes que indican que los Clippers están enfocados en mejorar su actual plantilla con la presencia de Leonard, ya pensando en el futuro, hay otros analistas que indican que hay un fuerte interés de otros conjuntos por el veterano de 34 años de edad.

Leonard tiene acuerdo labora con la franquicia de Los Angeles que se extiende hasta el 2027 y le quedan $80 millones aún por recibir. Ante la pobre temporada de los Clippers, es lógico que aparezca en distintos rumores de cambio.

A continación, cinco equipos que podrían propiciar un cambio con los Clippers por Leonard.

1. Phoenix Suns

Leonard es uno de los aleros más atléticos de la NBA | Mike Mulholland/GettyImages

Los Phoenix Suns necesitan otra estrella que pueda respaldar el trabajo de Devin Booker. Cabe recordar que perdieron a Kevin Durant en un cambio con los Houston Rockets antes de empezar la temporada, por lo que la idea de agregar a un veterano como Leonard no estaría nada mal. Han batallado durante toda la temporada en el Oeste y tienen buenas probabilidades de acceder de manera directa a la postemporada. Con Leonard, el panorama para los Suns sería distinto, ya que aumentarían en talla física su quinteto abridor y eso les beneficiaría en la postemporada.

2. Denver Nuggets

A Leonard se le ha vinculado en varias oportunidades con el equipo de Denver y sería todo un lujo contar en un mismo quinteto abridor a Jamal Murray, Nikola Jokic y Leonard. Aunque Jokic está actualmente lesionado, se espera su vuelta porque el equipo no ha sido lo mismo sin él. Leonard parece un jugador ideal para la rotación del técnico David Adelman. Con el veterano en sus filas, Denver sería uno de los grandes candidatos al título en la NBA en la actual temporada.

3. Los Angeles Lakers

Desde hace un buen tiempo se habla de la posibilidad de ver a LeBron James y a Leonard en el mismo equipo. Los Lakers ganarían en peso con su llegada, ya que podría jugar en las posiciones 3 y 4, haciendo dupla con James y cuidando de Luka Doncic y Austin Reaves, quienes ocuparían las posiciones uno y dos, respectivamente. Sería un equipo se ensueño para los Lakers y el estratega JJ Redick solo tendría la tarea de mantenerlos a todos contentos.

4. Miami Heat

Leonard es uno de los mejores aleros defensivos de la NBA | Issac Baldizon/GettyImages

Miami ha estado peleando durante toda la temporada por las últimas plazas que dan acceso a la postemporada. Han sido un equipo intermitente, de rachas, que necesitan de un jugador de experiencia para colaborar en ambos costados de la cancha. Tener a Tyler Herro y a Kawhi Leonard en el mismo quinteto le daría estabilidad y opciones en ofensiva al conjunto del Sur de Florida.

5. Golden State Warriors

La idea de jugar junto con Stephen Curry seguramente le llame la atención a Leonard, aunque tendrían que entregar algunos jugadores prometedores a cambio. Golden State podría entregar a Jonathan Kuminga y Brandin Podziemski a los Clippers a cambio del veterano. Esto aumentaría la media de edad del equipo de San Francisco, pero la organización quiere resultados inmediatos y, para ello, necesitan a un jugador como Leonard.

