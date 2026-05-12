Los 7 equipos que intentaron obtener a Giannis Antetokounmpo antes de la fecha límite de cambios

Giannis Antetokounmpo está oficialmente en el mercado, según las últimas informaciones que han destacado los periodistas que cubren a los Milwaukee Bucks. Pero en plena temporada regular 2025-2026, el griego también lo estuvo, previo a la fecha límite de cambios.

“En algún momento de las próximas seis o siete semanas decidiremos si Giannis firma un contrato máximo y se queda con nosotros o si juega en otro equipo”, declaró a los medios en la presentación oficial del nuevo entrenador, Taylor Jenkins.

Esto no es algo nuevo para el griego. Después de que en el pasado Juego de Estrellas declarara que no estaba a gusto en la organización y que el equipo necesitaba química, los rumores de un posible movimiento aumentaron.

Sin embargo, Milwaukee no encontró un pacto acorde a sus expectativas y decidió no traspasar al dos veces MVP. Ante la mala campaña que llevaban, prefirieron aguardar y será ahora en el verano cuando ofrezcan al ala-pívot a otros equipos.

Teams that pursued Giannis Antetokounmpo at the NBA trade deadline, per @ShamsCharania



- Celtics

- Knicks

- Cavaliers

- Lakers

- Timberwolves

- Warriors

- Heat



(h/t @Sleeper_Hoops) pic.twitter.com/mJRyUsKBC5 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 11, 2026

De acuerdo con el reconocido periodista de ESPN, Shams Charania, los equipos que preguntaron por Giannis antes de la fecha límite de cambios fueron los siguientes: Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors y Miami Heat.

¿El futuro de Giannis está en Los Angeles?

Los Lakers quedaron eliminados en las Semifinales de la Conferencia del Oeste, con un contundente 0-4 ante el Oklahoma City Thunder. En ningún momento pudieron competir con el actual campeón de la NBA y eso sugiere que vengan cambios importantes en la franquicia.

LeBron James terminó contrato con los Lakers y será agente libre, dejando un espacio salarial importante en el conjunto de Los Angeles. El veterano de 41 años de edad cobró 52.6 millones de dólares esta campaña.

El periodista Marc Stein dijo que si Giannis no era traspasado antes de la fecha límite de cambios, los Lakers se convertirían en el equipo favorito para obtener al jugador griego en el verano. Otros analistas piensan lo mismo.

"Los Lakers están listos para dejar ir a LeBron James y creo que LeBron James también está listo para dejar ir a los Lakers. Ese es el sentimiento generalizado en Los Angeles sobre lo que está por venir este verano", dijo el analista que cubre a los Lakers, Jake Fischer.

El alero tiene contrato vigente hasta 2028 con los Bucks y le resta por cobrar alrededor de 148 millones de dólares, que sería una carga para los californianos si lo obtienen.

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