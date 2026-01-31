El contrato de Giannis Antetokounmpo que absorberían los Lakers si lo adquieren en un cambio con Bucks

En la NBA el tema de conversación por estos días es el futuro de Giannis Antetokounmpo, quien ha sonado para reforzar a Los Angeles Lakers y a otros equipos antes de la fecha límite de transacciones del 05 de febrero.

Antes de las 3:00 pm de ese día, los equipos todavía pueden hacer movimientos y, en este caso, el griego podría ser la bomba del mercado, ya que parece haber un divorcio entre el jugador y la franquicia de los Milwaukee Bucks.

Obtener el contrato de Antetokounmpo no será fácil para los Lakers, que apenas tienen una selección de primera ronda que pueden transferir y pueden cambiar hasta cinco selecciones. Están a solo 1.1 millones de dólares por debajo del umbral del primer límite salarial de la liga.

Involucrar a Austin Reaves en un paquete de cambio por el jugador griego podría convencer a un equipo de Milwaukee que ya piensa en el futuro. Están ubicados en la posición 12 del Este, con récord de 18 victorias y 28 derrotas.

El alero de 31 años de edad, que está actualmente en la lista de lesionados, tiene contrato vigente hasta 2028 con los Bucks y le resta por cobrar alrededor de 148 millones de dólares, que sería una carga para los californianos si lo obtienen. Con contratos tan altos en el equipo como el de Luka Doncic o el salario de este año de LeBron James, es una jugada arriesgada en términos económicos.

¿Cuándo puede probar la agencia libre Giannis Antetokounmpo?

Hay otra opción para los Lakers si no obtienen a Giannis antes de esta fecha límite de cambios. Si no pasa nada y el griego se queda en los Bucks, la opción es la cláusula que tiene el jugador para salirse de su actual contrato en 2027 y ahí entraría el equipo californiano como candidato a firmarlo.

Esto haría que el europeo renuncie a a una opción de jugador valuada en 62.7 millones de dólares para el 2028, algo que luce poco probable por la canitad de dinero y las lesiones que ha sufrido el dos veces MVP de la NBA.

Giannis y LeBron podrían jugar juntos el resto de la temporada | Gary A. Vasquez-Imagn Images

Giannis criticó abiertamente la falta de química en el equipo de Milwaukee este año y esa sería la puerta de salida de la organización. Tiene promedios de 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias en 30 partidos esta temporada, pero actualmente está en la lista de lesionados.

El griego también ha sido vinculado con los Golden State Warriors, un equipo que peleará con los Lakers por obtener los servicios del europeo.

