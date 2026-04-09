Anthony Davis enciende la polémica: "El campeonato de Lakers en las burbuja no fue un título verdadero"

Anthony Davis menospreció el campeonato que obtuvo en 2020 con Los Angeles Lakers, en aquella temporada acortada por la pandemia, que se jugó en una especie de burbuja en Orlando, Florida, donde obtuvo el título junto con LeBron James.

Davis tuvo una participación esta semana en el podcast del jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green y fue sincero en varios temas, incluido el único título que tiene en su carrera.

El pívot, que ahora pertenece a los Washington Wizards y que salió de los Lakers el año pasado en el cambio de Luka Doncic con los Dallas Mavericks, cree que no haber tenido que viajar para jugar como visitante, jugar sin público y no tener un desfile para celebrar la victoria a veces le hace sentir como si no hubiera ganado.

"¿De verdad gané un campeonato? Sé que figuro como campeón, pero... no estoy seguro", dijo Davis. "Sé que soy campeón, pero quiero toda la experiencia. Quiero jugar de visitante en una final. Quiero la atmósfera de un estadio lleno. Esto me motiva más a buscar otro campeonato en mi carrera".

En el proyecto de los Wizards, Davis y Trae Young buscarán ese campeonato a partir de la temporada que viene. El pívot no ha podido debutar con su nuevo equipo por una lesión y se espera que sea el líder del nuevo proyecto del equipo capitalino.

En el 2020, los Lakers se coronaron ante el Miami Heat, con una serie que quedó 4-2. En esa oportunidad, LeBron James fue nombrado el MVP de las Finales. El veterano promedió 29.8 puntos, 11.8 rebotes y 8.5 asistencias por partido durante la serie.

Anthony Davis says the bubble ring wasn’t a “real championship” 😭😭



“Did I really win a championship? I know I’m listed as a champion, but… I’m not sure.” pic.twitter.com/EOgpWQN8IX — BrickCenter (@BrickCenter_) April 8, 2026

Davis también tuvo una gran actuación en esas Finales, a pesar de que no sintió el respaldo del público, al jugarse en una arena sin aficionados. Promedio 25.0 puntos por juego, con 10.0 rebotes y 3.2 asistencias.

Durante la participación de Davis en el podcast de Green, también habló de lo sorprendido que estuvo cuando se enteró que lo habían cambiado a Dallas, algo que no se esperaba. De hecho, pensaba que iba a jugar con Luka Doncic, pero luego se enteró que era parte del cambio.

"Pregunté que por qué no me habían llamado. Pensé que Rich Paul (agente) me estaba gastando una broma. Hablé con Nico (Harrison, gerente de Dallas en ese momento) y confirmé que me habían cambiado. De verdad no lo podía creer", explicó Davis.

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