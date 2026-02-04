Draymond Green estaría interesado en ser cambiado a los Lakers

La posibilidad de que Draymond Green sea cambiado por los Golden State Warriors antes de la fecha límite de canjes en la NBA este 5 de febrero ha hecho que se disparen los rumores sobre sus posibles destinos. Uno de los que se ha mencionado en las últimos hora es Los Angeles Lakers, en donde compartiría con LeBron James y Luka Doncic hasta el fina de la campaña.

Green podría ser utilizado por los Warriors en el paquete que enviarán a los Milwaukee Bucks por Giannis Antetokounmpo, algo que no parece inquietarle mucho.

"Llevo aquí 14 años", declaró Green a ESPN hace unos días. "No tengo motivos para preocuparme por irme. Pero si me traspasan, es parte del negocio. Sin embargo, no me quita el sueño. Dormí de maravilla anoche".

"No voy a ir y preguntar: '¿Qué están haciendo?'", prosiguió Green. "Seré el mismo de siempre. Mi teléfono siempre está encendido. Siempre querré colaborar en todo lo que pueda".

The Lakers and Draymond Green have mutual interest, per @WindhorstESPN



“If he were traded, his plan would not be to remain in Milwaukee. He would want to be moved on.”



(Via @GetUpESPN / h/t @RealGM ) pic.twitter.com/HLpjhyxBFP — NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2026

Por su parte, Brian Windhorst, de ESPN, informó este miércoles que los Lakers y Green tendrían interés mutuo en reunirse si al final el jugador sale de Golden State, en lo que sería una de las transacciones más sonadas del mercado de canjes de esta zafra.

En su carrera de 14 temporadas, Green tiene promedios de 8.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.2 asistencias en 923 partidos. En ese recorrido, ha participado en 4 Juegos de Estrellas, tiene 4 campeonatos de la NBA y ha sido elegido en 9 ocasiones al equipo defensivo All-NBA.

Su potencia y entrega bajo los tableros serían bienvenidas por el entrenador JJ Redick, quien suele notar desgano en los suyos en partes de los encuentros de esta temporada. En esta contienda, Green promedia 8.4 puntos por partido, 5.7 rebotes, 5.2 asistencias, 41.3% en tiros de campo, 31.9% en triples y 70% en tiros libres.

¿Cómo es el contrato de Draymond Green con los Warriors?

Green está ganando 25.8 millones de dólares esta temporada con los Warriors, con los que firmó en 2023 por 4 años y 100 millones de dólares.

Este acuerdo tiene una opción de jugador para la próxima campaña por 27.6 millones de dólares, antes de convertirse en agente libre.

Para los Lakers su salario no representaría un peso mayor si LeBron sale de la nómina en la 2026/2027, por lo que su sueldo no sería un problema en las negociaciones con el equipo al que sea traspasado desde Golden State.

Más noticias sobre NBA