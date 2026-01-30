Arman mega oferta de cambio de los Warriors a Bucks por Giannis Antetokounmpo

Los Golden State Warriors han dejado clara su intención de sacudir el mercado de la NBA y llevar a Giannis Antetokounmpo al Área de la Bahía, incluso si la superestrella de los Milwaukee Bucks no puede ser activado de inmediato por su lesión.

De acuerdo al reportero Anthony Slater, la franquicia californiana comunicó la semana pasada a su par de Wisconsin que la reciente distensión en la pantorrilla del dos veces MVP de la regular no será un obstáculo para presentar una propuesta de alto calibre.

En efecto, Golden State ha manifestado un interés firme y agresivo en el invitado a nueve All Star, quien atraviesa su decimotercera campaña en la prestigiosa liga y acumula rato siendo uno de los máximos referentes de esta. Sin embargo, la operación no está exenta de complejidad, dado que el griego es elegible para firmar una extensión en la próxima temporada baja, lo que le otorga influencia sobre su futuro y sobre el destino al que podría ser enviado.

Por otro lado, Giannis habría comunicado a los Bucks su disposición a un traspaso, así que dicha escuadra ha comenzado a escuchar ofertas, algunas contundentes de varias organizaciones. Aunado a los Warriors, los New York Knicks, Minnesota Timberwolves y Miami Heat figuran entre los principales contendientes para quedarse con el estelar ala-pívot.

Potential framework for a Giannis Antetokounmpo–to–the Warriors deal:



Bucks receive:

Jimmy Butler

Jonathan Kuminga

Moses Moody

Brandin Podziemski

2028 1st-round pick

2030 1st-round pick (If 1-20)

2031 pick swap

2032 1st-round pick



Warriors receive:

Giannis Antetokounmpo

Kyle… pic.twitter.com/WTIzks98Qr — NBACentral (@TheDunkCentral) January 29, 2026

Para el club de San Francisco, la urgencia por conseguir una luminaria como el heleno es evidente, luego de que Jimmy Butler sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a comienzos de enero, por lo que perderá lo que resta del curso y al menos la mitad de la 2026/2027. A su vez, el nombre de Jonathan Kuminga vuelve a ganar protagonismo para dejar la bahía camino a Milwaukee, puesto que no quiere seguir jugando para el coach Steve Kerr y su salario ¡encajaría si se termina de concretar el movimiento del Greek Freak.

Igualmente, The Athletic informó que los Dubs meditan armar un paquete en el que se encuentren Butler, Kuminga, Moses Moody y Brandin Podziemski junto a las primeras rondas del Draft de la NBA en 2028, 2030 y 2031, además de un pick intercambiable en 2031. Por su parte, los Bucks cederían los derechos de Giannis y del versátil alero Kyle Kuzma.

Los venideros días serán decisivos, pero todo indica que Golden State luce dispuesto a apostar fuerte para sumar a una de las mayores estrellas de la National Basketball Association y reconfigurar su futuro inmediato

