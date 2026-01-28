Milwaukee Bucks decide cambiar a Giannis Antetokounmpo y ya escucha ofertas

Giannis Antetokounmpo parece tener las horas contadas en la que viene siendo la única organización de su ya histórica carrera en la NBA, MiIwaukee Bucks.

Ya en su decimotercer curso en la elitista competición, el estelar ala-pívot griego probablemente cambie de aires, incluso en esta 2025/2026, camino a una escuadra que pelee en serio por el anillo.

De hecho, el periodista Shams Charania agregó que el Greek Freak luce listo para mudarse de ciudad preferiblemente de acá al 5 de febrero cuando se cierra el período de cambios, aunque el movimiento también pudiera esperar al verano próximo.

"El dos veces MVP Giannis Antetokounmpo está listo para un nuevo hogar en la fecha límite de cambios de la NBA del 5 de febrero o en la temporada baja, debido a que varios equipos rivales hacen ofertas agresivas a los Milwaukee Bucks por él, y la franquicia está comenzando a escuchar,", escribió el citado periodista de ESPN en su cuenta oficial de X.

Es cierto que "apenas" ha participado en 30 desafíos del actual ejercicio a raíz de múltiples problemas físicos y una lesión de pantorrilla lo tiene fuera de la duela desde el pasado viernes, probablemente por un mes; sin embargo, el seleccionado a 10 Juegos de Estrellas se mantiene como una figura de primera línea, tanto que promedia 28.0 puntos por encuentro con 10.0 rebotes, 5.6 asistencias, 1.0 robos, 0.7 tapones y un notable 64.5% en tiros de campo.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

Asimismo, el heleno de 31 años sabe que su tiempo en Milwaukee caducó, al margen de haber guiado al club al segundo anillo en su historia, en 2021, cuando también se llevó el MVP de las Finales. Por ende, acumula tiempo dejando entrever que desea ser enviado a un mercado grande, donde pueda seguir creciendo en lo comercial y aspire a levantar otro Trofeo Larry O'Brien.

¿Qué equipos encabezan la lista de pretendientes de Giannis Antetokounmpo?

Considerando que ostenta contrato hasta 2028 (tiene opción de jugador tras el 2027 por 62.7 millones de dólares) y debe cobrar alrededor de $143.000.000, Antetokounmpo no encaja financieramente en muchas escuadras, ni ahora ni a partir de julio.

No obstante, diversas fuentes coinciden en que los Bucks podrían terminar negociando con el Miami Heat, los New York Knicks o los Minnesota Timberwolves, tres divisas con músculo financiero y talento para intercambiar en una mediática transacción.

Tampoco se descarta a los Golden State Warriors; sin embargo, el hecho de que el veterano Jimmy Butler se pierda lo que resta de campaña por lesión lo saca de la ecuación para un traspaso, así que en el Chase Center tendrían poco margen salarial para afrontar en paralelo los sueldos de Stephen Curry, de Giannis y del propio Buckets.

