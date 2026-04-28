Así será el quinteto abridor de los Lakers cuando regrese Luka Doncic

El posible regreso de Luka Doncic es un elemento que bien puede transformar por completo el panorama de Los Angeles Lakers en estos playoffs.

El estelar base esloveno no juega desde el pasado 2 de abril debido a su sonada lesión en el tendón de la corva izquierdo, baja que encendió las alarmas en el sur de California justo cuando comenzaba la etapa más exigente de la zafra. Sin embargo, la respuesta del popular equipo de púrpura y oro ha sido mejor de lo esperado, al punto de dominar 3-1 su serie de primera ronda ante Houston Rockets.

Por ende, si los Lakers concretan la clasificación a Semifinales de Conferencia, el escenario que aparece en el horizonte será mucho más complejo; pues del otro lado espera el campeón defensor de la NBA y primer sembrado del Oeste, Oklahoma City Thunder, escuadra joven, agresiva y con una estructura colectiva que ha sido la mejor de los últimos dos años.

En ese escenario, la presencia de Doncic serviría para intentar marcar una diferencia definitiva, sobre todo si el resto del quinteto titular de Los Angeles en la eventual batalla versus OKC, el cual se repasará a continuación, hace su trabajo.

1. Luka Doncic | Base armador

La ofensiva que entrena JJ Redick girará de nuevo alrededor del astro balcánico. Luka es el generador principal; el jugador capaz de controlar el ritmo y crear ventajas desde cualquier sector de la duela.



Si está totalmente recuperado de la lesión, debe ser el cerebro del ataque gracias a su lectura, capacidad para castigar defensas cerradas y facilidad para encontrar compañeros abiertos, lo que eleva el techo competitivo del club. De igual manera, su experiencia en entornos de presión (llevó a Dallas Mavericks a las Finales de la NBA en 2024) sería indispensable contra el Thunder.

2. Austin Reaves | Escolta

AR15 también apunta a regresar, incluso a partir del quinto partido versus los Rockets, tras aparentemente superar su problema en el oblicuo. Su presencia resultaría clave porque aporta puntos inmediatos y sostiene un conexión natural con Doncic.



Reaves entiende cómo moverse sin balón, sabe atacar espacios y no le teme a los momentos de máxima tensión. Asimismo, su personalidad competitiva encaja perfectamente con la intensidad de la postemporada.

3. LeBron James | Alero

Hablar de King James es hablar de liderazgo y jerarquía. El legendario alero ha mostrado oficio y control emocional durante la llave ante Houston, pero Oklahoma City representaría un desafío distinto.



En efecto, no bastará con administrar energías; necesitará elevar su impacto defensivo y ofensivo. La buena noticia para el cuatro veces MVP de la regular y las Finales es que tener a Doncic en la cancha le quitaría carga en ataque, permitiéndole llegar más fresco a los cierres.

4. Rui Hachimura| Ala pívot

Rui ha respondido con actuaciones sólidas en estos playoffs, tanto que su aporte físico, facilidad para correr a ambos costados y versatilidad anotadora lo vuelven una pieza importante.



No obstante, luchando frente al mejor equipo de la justa, la regularidad será indispensable, así que no puede desaparecer por tramos largos si los hollywoodenses pretenden dar guerra de verdad.

5. Deandre Ayton | Centro

El caso del centro bahameño es quizá el más determinante, ya que será imposible imaginar a los Lakers eliminando al Thunder si el primero no mejora su eficacia ofensiva y la protección del aro.



Es que OKC cuenta con dos “torres gemelas” en la pintura, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, capaces de dominar la citada zona; en consecuencia,. el primer pick del Draft de la NBA 2018 deberá responder con presencia física y concentración constante.

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