¿Estará Luka Doncic recuperado de su lesión para la serie de playoffs ante el Oklahoma City Thunder?

La posible serie de Semifinales del Oeste entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder tendría un nombre propio que dominaría la conversación si se termina de concretar: Luka Doncic.

El astro esloveno sufrió una lesión precisamente ante OKC el pasado 2 de abril, durante un partido de temporada regular que terminó marcando un punto de inflexión en la recta final para los de JJ Redick.

Doncic presentó una distensión de grado 2 en el tendón de la corva, lesión que lo dejó fuera de la primera ronda de los Playoffs de la NBA. Eso sí, los Lakers han logrado mantenerse competitivos y dominan 3-1 la batalla frente a Houston Rockets, quedando a una victoria de avanzar a la siguiente fase.

De ese modo, la gran incógnita pasa por conocer si el base balcánico estará recuperado para enfrentar al Thunder, equipo que también tiene encaminada su clasificación tras dominar su eliminatoria contra Phoenix Suns 3-0.

¿Cuánto tiempo tarda en sanar la distensión de grado 2 en el tendón de la corva que sufre Luka Doncic?

A diferencia de una distensión leve o de grado 1, este tipo de lesión implica un desgarro parcial de las fibras musculares, lo que conlleva un proceso más delicado y prolongado. En el caso del seis veces All Star, el riesgo no sólo está en el tiempo de baja, sino en cómo se gestiona su regreso a la duela.

En cuanto a los tiempos médicos, una lesión de grado 2 en el tendón de la corva suele demandar entre cuatro y seis semanas de recuperación para volver al máximo nivel. Esto coloca el plazo promedio en torno a los 30-35 días, siempre sujeto a la evolución del basquetbolista, indistintamente de tratarse de Luka o cualquier otro.

¿Lakers forzarán a Luka Doncic si clasifican a la segunda ronda ante el Thunder?

La afamada organización ha mostrado cautela durante todo el proceso; de hecho, Redick y el cuerpo médico de los californianos entienden que acelerar el regreso puede aumentar el riesgo de recaída, especialmente en una lesión muscular tan delicada.

No obstante, diversos medios han revelado que, aunque los Lakers tampoco utilizarán al Wonder Boy en lo que queda de careo frente a Rockets, sí lo reactivarían en caso de meterse a las semifinales de conferencia, incluso desde el Juego 1.

¿Tienen los Lakers opciones de ganarle al Thunder en playoffs?

Es cierto que sin Doncic ni Austin Reaves, este último lesionado del oblicuo, Los Angeles ha mostrado capacidad competitiva gracias al liderazgo de LeBron James y al esfuerzo colectivo. Sin embargo, retar al Thunder representa un desafío mucho más complejo.

Oklahoma City posee profundidad, velocidad y una de las defensas más sólidas de la liga, aunado a ser el campeón defensor; en consecuencia, conoce a la perfección lo que se necesita para ganar el anillo.

En conclusión, los Lakers sólo tendrían alguna oportunidad contra el Thunder si elevan el nivel en defensa y, al mismo tiempo, Luka y Reaves se recuperan físicamente, asumiendo que King James seguirá produciendo.

Más contenido de Luka Doncic