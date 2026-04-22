Austin Reaves regresaría a los Lakers para el inicio de la segunda ronda de los playoffs

Austin Reaves no planea volver con Los Angeles Lakers para lo que resta de serie ante los Houston Rockets. Las dos victorias de los californianos en los dos primeros encuentros hacen que el base tenga tiempo extra para poder recuperarse.

Aunque aún la serie no está definida y viajarán a Houston buscando sellar la clasificación a la segunda ronda, no forzarán a Reaves para este emparejamiento ante los Rockets. Para la segunda ronda esperan contar con el escolta, según informó Shams Charania, de ESPN.

Reaves fue diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo. El base ha vuelto a hacer actividades de baloncesto, pero es parte del proceso de recuperación. Todo indica que el base está más cerca de volver que su compañero, Luka Doncic.

Austin Reaves is tracking to return late in Round 1 or early in Round 2 if Lakers advance, per @ShamsCharania pic.twitter.com/TqzRm6rsIb — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 21, 2026

Doncic sufrió una distensión de isquiotibiales de grado 2 el pasado 2 de abril, en un encuentro ante el Oklahoma City Thunder, mismo encuentro que se lesionó Reaves. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico por tenerle disponible, no hay una fecha clara para su regreso.

"La sensación en los Lakers es que Austin Reaves está más avanzado que Luka Doncic en sus respectivos procesos de rehabilitación. Se me ha informado que Reaves ha comenzado con trabajo individual en cancha. El siguiente paso es avanzar en la progresión de 3-contra-3 y 5-contra-5. A principios de abril se le dio un plazo de cuatro a seis semanas, lo que teóricamente lo pondría en camino para el final de esta serie o inicios de la siguiente", dijo Charania.

Reaves es muy importante en el esquema de JJ Redick, pero el equipo ha funcionado bien en los dos primeros encuentros, con grandes actuaciones de LeBron James (28 puntos en el segundo encuentro), Marcus Smart (25) y Luke Kennard (23).

Shams:



"The sense around the Lakers is that Austin Reaves is actually the one that's further along than Luka Doncic in their respective rehab processes. I am told Austin Reaves has started 1 on 1 on court work. The Lakers are not expecting Luka Doncic to be back in this series.… pic.twitter.com/Yx4hrt8An8 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 21, 2026

Reaves terminó la temporada regular con 23.3 puntos, 4.7 rebotes y 5.5 asistencias con una efectividad de 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1 % en tiros libres.

Luke Kennard, quien llegó a los Lakers en medio de la temporada regular en un cambio con los Atlanta Hawks que involucró a Gabe Vincent, ha sido clave en las dos victorias de los Lakers, con 27 puntos en el primer juego y 5-5 en triples y 23 unidades en el segundo choque.

Reaves y Doncic están observando el buen trabajo que están haciendo sus compañeros, mientras ellos se recuperan de lesiones.

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