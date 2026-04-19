La broma que le hizo la "Kiss Cam" de los Lakers a Luka Doncic y Austin Reaves

Los Angeles Lakers lograron vencer 107-98 a los Houston Rockets en el primer juego de la serie de playoffs sin Luka Doncic y Austin Reaves, quienes pese a estar lesionados acompañaron a sus compañeros durante todo el partido desde la banca.

Tenerlos a los dos en el banco de suplentes hizo que la "Kiss Cam" del Crypto.com Arena de Los Angeles aprovechara para enfocarlos dentro de un corazón, quizás enviándole un mensaje de lo queridos que son, sobre todo en esta instancia de la postemporada.

La "Kiss Cam" es utilizada en los distintos recintos deportivos de Estados Unidos para incentivar un beso o abrazo de los protagonistas, sin embargo, esta vez muchos se quedaron con las ganas. Tanto Doncic como Reaves se miraron sonriendo, sabiendo que estaban siendo blanco de una broma.

Elex Michaelson de CNN informó este sábado que Doncic debería estar de regreso a la acción con los Lakers durante la serie, específicamente en el tercer o cuarto partido. Si los californianos siguen ganando sin el esloveno, seguramente le darán más tiempo para estar completamente recuperado de su lesión en el tendón de la corva.

Cabe recordar que Doncic viajó a España también para solventar algunos problemas legales con su ex esposa sobre la manutención de sus hijas, al tiempo de someterse a un tratamiento que no está disponible en Estados Unidos.

La Kiss Cam enfocó anoche a Luka Doncic y a Austin Reaves 🤣 pic.twitter.com/CUgeWHghVB — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 19, 2026

Por su parte, Reaves podría estar descartado para la primera ronda de los playoffs, ya que la lesión en el oblicuo ha tardado en sanar. De hecho, el cuerpo médico de los californianos expuso que el jugador estará fuera de acción de 4 a 6 semanas tras ser diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo.

Se espera que el esloveno regrese a la acción primero que Reaves, ya que su lesión en el tendón de la corva ha sanado de formar satisfactoria desde que viajo a España para tratarse.

"Fuentes indican que Luka Doncic y Austin Reaves tienen el objetivo regresar en el tercer juego. Si los Lakers ganan el primer o el segundo partido, su regreso se retrasaría hasta el cuarto. Según me han dicho, no se conformarán con una desventaja de 0-2", reveló el periodista Mike Ortiz Jr.

Los Lakers tomaron ventaja en la serie ante los Rockets, por lo que más allá de haber ganado el primer partido, este triunfo les da más tiempo para tener a Doncic y Reaves sanos en cancha.

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