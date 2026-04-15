El aviso de Stephen Curry a los Clippers antes del Play-In: "Podemos ganar a cualquiera"

Los Golden State Warriors jugarán este miércoles el partido del Play-In contra Los Angeles Clippers sin la etiqueta de favoritos. El conjunto californiano llega en un mejor momento, han tenido una gran segunda mitad de campaña y tienen todo para avanzar.

Sin embargo, nunca se puede descartar a un equipo que tenga al mejor triplero de la historia, como lo es Stephen Curry. Aunque el veterano viene de una lesión de rodilla, que le hizo perderse 27 partidos al hilo, tiene plena confianza en su equipo.

Kristaps Porzingis también llega limitado, por un síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), una afección autonómica que le ha afectado durante las dos últimas temporadas, aunque se espera que pueda estar, al menos, en 29 minutos en la duela.

Los Warriors, décimos sembrados en su conferencia, necesitan ganar dos partidos para avanzar y medirse con el actual campeón y equipo más regular de la actual temporada de la NBA, el Oklahoma City Thunder.

“Hasta que nos echen de donde sea que estemos, vamos a afrontarlo de la misma manera: con dignidad, competitividad y la confianza de que puedes ganar cualquier partido", dijo Curry. "Esa es simplemente nuestra mentalidad”.

“Hay un impulso y una confianza”, dijo el entrenador Steve Kerr. “Él es Steph Curry por una razón”. El escolta Gary Payton II resumió las posibilidades de los Warriors así: “Cualquier cosa que nos propongamos, ahora que Superman ha vuelto”.

Curry, a sus 38 años de edad, tendrá que liderar al equipo de Golden State en el Play In. Para sus compañeros, es muy importante tenerle de vuelta, entre ellos, Draymond Green, con quien ha ganado los cuatro campeonatos de su carrera.

“Él hace el juego mucho más fácil para todos”, dijo Green. “La familiaridad volvió a ser la del equipo al que estoy acostumbrado. El espacio en la cancha es diferente; obviamente atrae a dos o tres personas. Pero también el nivel de confianza de nuestro grupo es la mayor diferencia. Cuando él entra a la cancha, simplemente crees que puedes ganar”.

Cualquier otro jugador hubiera dado por terminada su temporada ante la lesión de rodilla que sufrió Curry. “Amo jugar al baloncesto, es por lo que me pagan... Nuestra temporada ha sido distinta a lo esperado, pero el hecho de que todavía haya algo por lo que jugar nos da a todos mucha confianza para sacar algo de esto, y yo quiero ser parte de ello”.

Más contenido de NBA